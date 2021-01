. / EPA / HAYOUNG JEON / Archives

Berlin, 10 janvier . .- L’Allemagne a enregistré 16946 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures et 465 décès, avec lesquels la pandémie a déjà fait plus de 40000 morts dans le pays, a rapporté ce dimanche l’Institut Robert Koch (RKI).

Les chiffres quotidiens sont nettement inférieurs à ceux des jours précédents, comme c’est généralement le cas le week-end car certains centres locaux ne sont pas opérationnels et toutes les données ne sont pas transmises à la centrale. Le bilan des morts a été communiqué ce samedi, avec 1188 victimes.

Au total, 1 908 527 personnes ont été infectées par le Sars-CoV2 en Allemagne, dont 40 343 sont décédées. Le RKI estime que 1 525 300 personnes ont déjà vaincu la maladie.

L’incidence cumulée dans l’ensemble du pays au cours des sept derniers jours est de 162,2 personnes infectées pour 100 000 habitants. Le taux est nettement inférieur au 197,6 atteint le 22 décembre, mais loin de l’objectif de 50 du gouvernement allemand.

Les experts demandent la prudence concernant les données des derniers jours car pendant les vacances les laboratoires ont travaillé irrégulièrement et la comparaison avec les semaines précédentes peut conduire à des erreurs.

“LA PHASE LA PLUS DIFFICILE DE LA PANDÉMIE”

La chancelière allemande Angela Merkel a reconnu ce samedi que le pays est confronté à “la phase la plus difficile de la pandémie” et a exhorté à appliquer et à se conformer aux nouvelles restrictions pour contrôler à nouveau la propagation du virus.

La chancelière et les chefs des 16 gouvernements régionaux ont convenu mardi de prolonger jusqu’à fin janvier les restrictions en vigueur à la vie publique et à l’activité économique, ainsi que de resserrer certaines d’entre elles.

Les loisirs, la culture, la gastronomie et les sports resteront fermés (à partir de novembre), ainsi que les écoles et les magasins non essentiels (à partir de décembre).

Mais en outre, les réunions privées sont réduites aux cohabitants plus une personne extérieure et la mobilité dans les zones à incidence cumulée la plus élevée est limitée à un rayon de quinze kilomètres autour du lieu de résidence.