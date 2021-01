Cologne, Allemagne). . / EPA / SASCHA STEINBACH

Berlin, 9 janvier . .- L’Allemagne a enregistré 24694 nouvelles infections et 1083 décès au cours des dernières 24 heures, l’un des chiffres les plus élevés de la pandémie, a rapporté ce samedi l’Institut Robert Koch (RKI), un centre épidémiologique de premier plan.

Le pays le plus peuplé de l’UE reste ainsi proche des valeurs maximales, un peu en dessous des 33 777 nouveaux cas signalés le 18 décembre et du record de décès établi ce vendredi, avec 1 188 décès.

De cette manière, l’Allemagne accumule 1 891 581 infections, dont 39 878 ont abouti à la mort. Environ 1 511 800 personnes ont vaincu la maladie.

L’incidence cumulée au cours des sept derniers jours s’est établie pour l’ensemble du pays à 153,9 cas pour 100 000 habitants, loin des 197,6 atteints le 22 décembre.

Cependant, avec des différences notables entre les différents États fédéraux: la Saxe (est) et la Thuringe (est) souffrent d’une incidence cumulée de 269,8 et 232,4 cas pour 100000 habitants, respectivement, tandis qu’à Brême (nord-ouest) ce taux il est actuellement dans 74,0 cas.

Les experts demandent la prudence concernant les données des derniers jours car pendant les vacances les laboratoires ont travaillé irrégulièrement et la comparaison avec les semaines précédentes peut conduire à des erreurs.

RESTRICTIONS

L’Allemagne est incapable d’arrêter la propagation de la pandémie malgré le resserrement successif des restrictions, qui a duré cette semaine au moins jusqu’à fin janvier.

Les loisirs, la culture, la gastronomie et les sports sont fermés depuis novembre. À la mi-décembre, il a également été décidé de fermer les écoles et les magasins non essentiels (et la capacité des autres était limitée).

Cette semaine, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs des 16 gouvernements régionaux ont fait un autre pas en avant. Ils ont accepté de réduire les réunions privées pour les concubins et une personne extérieure au domicile et de limiter la mobilité dans les zones où l’incidence cumulée est supérieure à 200 cas pour 100 000 habitants.