Berlin, 4 novembre . .- L’Allemagne a enregistré 16 498 nouveaux cas de covid-19 et 143 décès au cours des dernières 24 heures, a rapporté ce mercredi l’Institut Robert Koch (RKI), le centre épidémiologique de référence dans le pays.

C’est le quatrième jour consécutif au cours duquel le nombre de nouvelles infections quotidiennes reste inférieur au maximum de samedi dernier (19059) et au nombre le plus élevé de décès avec ou par covid-19 depuis le 8 mai.

Au total, l’Allemagne a enregistré 560 379 infections à coronavirus – dont 371 500 sont déjà considérées comme guéries – et 10 661 décès, un taux nettement inférieur à celui des pays voisins.

Le taux de reproduction – le nombre moyen de personnes infectées par chaque nouvelle personne infectée – au cours des sept derniers jours était de 0,98, sous le niveau clé de 1,0, ce qui signifie que la propagation de la pandémie ralentissait. freinage entre 8 et 16 jours.

Le gouvernement national et les États fédérés ont convenu d’une batterie de restrictions à la vie sociale et à l’activité économique au cours du mois de novembre pour arrêter le rebond de la pandémie dans le pays.

Les bars, restaurants, musées, cinémas, théâtres, piscines, bordels et gymnases devraient être fermés ce mois-ci; tandis que les commerces et les écoles restent ouverts.