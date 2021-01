Centre de vaccination Covid à Berlin. . / EPA / HAYOUNG JEON

Berlin, 1er janvier . .- L’Institut Robert Koch (RKI) de virologie a enregistré 22 924 nouvelles infections à coronavirus et 553 décès liés à la maladie à partir des rapports faits au cours des dernières 24 heures par les bureaux de santé.

Le RKI a averti que les chiffres sont difficiles à interpréter car, en raison du changement d’année, de nouveaux tests ont probablement été effectués et il est possible que tous les bureaux de santé n’aient pas communiqué leurs dernières données.

Il y a une semaine, il y avait 22 553 nouvelles infections et 412 décès.

Le nombre maximum de décès enregistrés pendant la pandémie a été atteint mercredi dernier avec 1129 décès.

L’incidence hebdomadaire est de 141,9 infections pour 100 000 habitants, selon le RKI. L’incidence hebdomadaire maximale avait été enregistrée le 22 décembre avec 197,6 infections pour 100 000 habitants.

L’incidence hebdomadaire est considérée comme atteignant un niveau critique lorsque 50 infections pour 100 000 habitants sont atteintes.

Entre les différents Länder allemands, il existe de fortes différences dans l’incidence hebdomadaire. Le plus élevé est la Saxe (à l’est du pays) avec 334,5 infections pour 100 000 habitants. Le plus bas est Schlewwig-Holstein (nord) avec 76,4 infections pour 100 000 habitants.

Depuis le début de la pandémie, le RKI a signalé 1 742 661 infections confirmées et 33 624 décès liés à la maladie, alors que l’on estime que 1 350 800 l’ont dépassé.