Berlin, 4 décembre . .- Les autorités sanitaires allemandes ont enregistré 23449 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures -643 il y a plus d’une semaine et 1403 de plus qu’hier- et 432 décès, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI ) mis à jour à minuit.

Le nombre maximum de nouvelles infections a été atteint le 20, avec 23 648 positifs en 24 heures, tandis que mercredi de cette semaine un nouveau record de décès a été enregistré avec 487 décès.

Les points positifs enregistrés depuis l’annonce de la première contagion dans le pays fin janvier s’élèvent à 1 130 237, avec 18 034 décès.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée sur les sept derniers jours est de 134,9 cas pour 100 000 habitants, loin de la barre des 50 cas pour 100 000 habitants qui permettrait de retracer toutes les chaînes de contagion.

Ainsi, les nouvelles infections se sont élevées à 111 985 la semaine dernière.

Le nombre de patients atteints de covid-19 dans les unités de soins intensifs est passé à 3980 jeudi, dont 2381 -60% – reçoivent une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande de soins intensifs et de médecine d’urgence (DIVI) .

Le facteur de reproduction (R) qui prend en compte les infections dans un intervalle de sept jours par rapport aux sept jours précédents, et qui reflète l’évolution des infections d’il y a 8 à 16 jours, est de 0,94, ce qui implique que chaque cent infecté infecte 94 autres personnes.

Début novembre, un arrêt partiel de la vie publique est entré en vigueur, initialement prévu pour le mois de novembre et qui devait être un «brise-lames» qui aplatirait la courbe et aboutirait ensuite à une réduction consolidée des nouvelles infections.

Depuis environ trois semaines, les chiffres se sont stabilisés, bien qu’à un niveau encore trop élevé, de sorte que la chancelière et les chefs de gouvernement des États fédéraux ont convenu d’une prolongation jusqu’au 10 janvier prochain des restrictions actuelles, ainsi que le resserrement de certaines mesures.

À Noël, il y aura un certain assouplissement des restrictions pour permettre la célébration en famille ou entre amis, portant le nombre maximum de réunions à dix, sans compter les moins de 14 ans, bien qu’avec la possibilité de mesures plus sévères dans les régions avec incidence particulièrement élevée.

Actuellement, le nombre maximum autorisé en réunion est de cinq personnes issues de deux ménages, sans compter les moins de 14 ans.

A Berlin, qui en une semaine a réussi à faire baisser l’incidence cumulée en sept jours de 215,6 jeudi dernier à 179 aujourd’hui, les vacances de Noël et du Nouvel An devront être célébrées dans un cercle plus petit que le maximum établi au niveau fédéral, avec un maximum de cinq personnes, en plus des enfants de moins de 12 ans.

Les restrictions actuelles se traduisent par la fermeture de la gastronomie, de la vie nocturne, des sports en lieux fermés et de la vie culturelle, en plus de certaines réglementations pour les magasins, qui ont été durcies en décembre.

Les écoles et jardins d’enfants restent ouverts autant que possible.