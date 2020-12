Les chambres d’hôtel sont éclairées sous la forme d’un arbre de Noël la veille de Noël à Berlin. . / Hayoung Jeon

Berlin, 25 décembre . .- Les autorités allemandes ont enregistré 25533 nouvelles infections de covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit environ 8200 de moins que le maximum de 33777 positifs quotidiens enregistrés vendredi dernier, tandis que le nombre de morts est passé à 412 , environ 400 il y a moins d’une semaine.

Cependant, l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie, compétent en la matière, avait déjà prévenu hier que pendant les vacances de Noël le tableau de la situation épidémiologique pourrait être incomplet, puisqu’il faut noter que moins de tests seront effectués ces jours-ci. et le flux de données sera réduit.

En outre, le maximum enregistré il y a une semaine comprenait quelque 3500 positifs du Bade-Wurtemberg que cet État fédéral a communiqué avec un retard et que bien qu’il ait dû entrer dans le calcul de la veille, ils n’ont été ajoutés aux chiffres officiels que vendredi.

Pendant ce temps, le record quotidien de décès -962- a été enregistré mercredi de cette semaine.

Selon les données RKI mises à jour à minuit dernière, le nombre de positifs depuis la première contagion annoncée dans le pays fin janvier s’élève à 1 612 648, avec 29 182 décès.

Environ 1 206 200 personnes sont enregistrées comme récupérées et le nombre de cas actifs s’élève à environ 377 300, selon les estimations du RKI.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours était de 188,8 cas pour 100 000 habitants, contre 184,8 vendredi dernier, et les nouvelles infections se sont élevées à 157 022 la semaine dernière.

Dans le Land de Saxe, en Allemagne de l’Est, l’incidence cumulée en sept jours s’élève à 441,3 cas pour 100000 habitants, soit plus du double de la moyenne nationale, suivie par la Thuringe, avec une valeur de 320,6.

Le Mecklembourg-Antepoméranie (nord-est) est, avec une valeur de 87,1, l’État fédéral ayant la plus faible incidence cumulée en sept jours.

Le nombre de patients atteints de COVID-19 dans les unités de soins intensifs jeudi s’élevait à 5354 -111 de plus en un jour-, dont 2832 -53% et 23 de plus par rapport à mercredi- reçoivent une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d’urgence (DIVI).

Le facteur de reproduction (R) qui prend en compte les infections dans un intervalle de sept jours par rapport aux sept jours précédents et qui reflète l’évolution des infections d’il y a 8 à 16 jours, s’élève pour l’ensemble de l’Allemagne à 0,97, ce qui signifie que tous les 100 infectés infectent en moyenne 97 autres personnes.

Mercredi de la semaine dernière, de nouvelles mesures plus restrictives sont entrées en vigueur, qui dureront jusqu’au 10 janvier pour l’instant.

Les restrictions incluent la fermeture des commerces et écoles non essentiels et s’ajoutent à l’arrêt d’activité en vigueur depuis début novembre dans les secteurs des loisirs, des sports, de la culture et de la gastronomie.

La limite de cinq personnes avec deux adresses est maintenue dans les réunions privées – qui n’inclut pas les moins de 14 ans dans le calcul.

D’hier à demain, à l’occasion des festivités de Noël, les réunions peuvent être étendues à quatre personnes supplémentaires, également d’autres foyers, même si cela peut ne pas être appliqué dans tous les États fédéraux.