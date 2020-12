Dortmund (Allemagne) . / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Berlin, 17 décembre . .- Les autorités allemandes ont enregistré 26923 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de morts est passé à 698, après le record d’hier de 952 décès, selon les données de l’Institut Robert Koch ( RKI) pour la virologie, mis à jour à minuit dernier.

Le nombre maximum de nouvelles infections avait été enregistré vendredi dernier, avec 29 875 positifs en 24 heures.

Il y a une semaine, le nombre de nouvelles infections atteignait 23 679 en 24 heures et le nombre de décès, 440.

Le nombre de résultats positifs depuis l’annonce de la première contagion dans le pays fin janvier s’élève à 1 406 161, avec 24 125 décès, tandis qu’environ 1 047 600 personnes sont enregistrées comme rétablies, selon les estimations de RKI.

Dans l’ensemble de l’Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 179,2 cas pour 100 000 habitants, contre 149,7 jeudi dernier, et les nouvelles infections ont totalisé 149 061 la semaine dernière.

Le nombre de patients atteints de covid-19 dans les unités de soins intensifs mercredi est passé à 4836 -101 de plus en un jour-, dont 2760 -57% et 81 de plus par rapport à mardi-, reçoivent une respiration assistée, selon les données de l’Association interdisciplinaire allemande pour les soins intensifs et la médecine d’urgence (DIVI).

Le facteur de reproduction (R) qui prend en compte les infections dans un intervalle de sept jours par rapport aux sept jours précédents, et qui reflète l’évolution des infections d’il y a 8 à 16 jours, se situe pour l’ensemble de l’Allemagne à 0,98 , ce qui implique que chaque centaine infectée infecte en moyenne 98 autres personnes.

Mercredi, de nouvelles mesures plus restrictives sont entrées en vigueur, qui dureront jusqu’au 10 janvier, et qui incluent la fermeture des commerces et écoles non essentiels et s’ajoutent au cessez-le-feu en vigueur depuis début novembre dans les secteurs de la loisirs, sports, culture et gastronomie.

La limite de cinq personnes à partir de deux adresses est maintenue en réunion privée – qui n’inclut pas les moins de 14 ans dans le calcul – et pour Noël, entre le 24 et le 26 décembre, les réunions peuvent être prolongées à quatre personnes supplémentaires, également d’autres maisons.

Le président de l’Association des mutuelles allemandes, Andreas Gassen, a été convaincu dans des déclarations au réseau de médias Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) que cette nouvelle rupture plus stricte de la vie publique n’aura pas l’impact souhaité.

“Je pars du principe que jusqu’au 10 janvier, nous n’obtiendrons pas une diminution significative du taux d’infections et encore moins du nombre de décès”, a-t-il prédit.

Selon Gassen, un “verrouillage”, quelle que soit sa gravité, n’est pas une stratégie à long terme adéquate pour lutter contre la pandémie. “

Il a souligné l’importance de mieux protéger les groupes à risque dans les maisons de retraite médicalisées et les centres de prise en charge des personnes dépendantes, ainsi que d’augmenter la fréquence des transports publics avec plus de bus et de trains pour éviter les flux importants de personnes et de subventionner les trajets en taxi pour ces personnes.