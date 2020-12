Une dose du vaccin Pfizer / Biotech covid-19. . / EPA / PIERO CRUCIATTI

Berlin, 28 décembre . .- Le gouvernement allemand espère augmenter la production de vaccins de la société pharmaceutique BioNTech et de son partenaire américain Pfizer et exclut que la licence soit transférée à d’autres sociétés, comme le propose l’opposition de gauche.

“Notre objectif est qu’à partir de février et mars davantage de vaccins puissent être produits en Allemagne, ce qui augmenterait considérablement notre capacité”, a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn à la télévision publique ZDF.

BioNTech a acquis une usine de production à Marbourg (ouest) auprès de la société suisse Novartis, avec la perspective d’augmenter sa capacité, a rappelé le ministre. La production du vaccin implique un processus “technique très ambitieux et minutieux”, dont le rythme ne peut être prétendu “accélérer” ou être transféré à d’autres sociétés, sans plus tarder.

Spahn a catégoriquement rejeté la possibilité de contraindre les sociétés pharmaceutiques impliquées à céder leurs licences à d’autres, comme le propose ces jours-ci la gauche allemande. “Nous parlons d’une production très complexe, avec des prérogatives de haute qualité et de sécurité, qui ne peuvent être transférées sans plus tarder à une autre entreprise”, a-t-il déclaré.

Spahn a également rejeté l’idée que l’Allemagne progresse trop lentement dans l’application des vaccins, comme l’ont affirmé certains secteurs critiques, et a assuré que le pays procède à la vaccination au même rythme que d’autres partenaires européens.

L’Allemagne a commencé, comme la plupart des pays de l’Union européenne (UE), sa campagne de vaccination hier dimanche. Les premiers vaccinés étaient des résidents des maisons de retraite médicalisées des 16 Länder – les «Länder» -, après quoi les premières doses ont été appliquées au personnel de ces centres et aux agents de santé particulièrement exposés aux infections par leur travail.

Spahn lui-même a montré son malaise face au fait que samedi les résidents d’une maison de retraite médicalisée de l’est du pays avaient été vaccinés à l’avance, une décision prise par les autorités locales, affirmant que tout était préparé et que cela n’avait aucun sens. n’attends pas un autre jour.

Spahn a appelé à tout moment à la solidarité européenne et à la distribution équilibrée des vaccins dans le bloc communautaire. Le fait que le premier – et, jusqu’à présent, le seul – vaccin approuvé au niveau de l’UE provienne d’une société pharmaceutique allemande ne devrait pas impliquer d’avantages pour ce pays, a-t-il insisté.

Le plan de l’Allemagne, avec 83 millions d’habitants, est de distribuer 1,3 million de doses aux «Länder» d’ici la fin de l’année, dont les autorités sanitaires sont chargées d’organiser la vaccination.

Il est prévu qu’à partir de janvier, quelque 700 000 doses hebdomadaires seront injectées dans les 440 centres de vaccination du pays. Comme dans la plupart des pays européens, il commence avec les personnes de plus de 80 ans, le personnel de santé et d’autres groupes particulièrement vulnérables.

Vers février, il devrait se poursuivre avec les citoyens à partir de 70 ans et diminuer selon les tranches d’âge et le niveau de vulnérabilité.

L’objectif du gouvernement est de pouvoir offrir à tous les citoyens non inclus dans ces groupes la possibilité de se faire vacciner à partir du milieu de l’année prochaine, a expliqué Spahn.

Le fait qu’il n’y ait plus de possibilités maintenant d’offrir le vaccin à tous les citoyens signifie qu’il n’est pas possible non plus de prétendre instaurer une sorte de traitement préférentiel ou des avantages en termes de mobilité pour ceux qui ont déjà été vaccinés, a insisté le ministre.