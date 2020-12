BERLIN (AP) – L’Allemagne a battu mercredi un record de décès par coronavirus, en entamant un verrouillage plus strict qui a fermé les magasins et les écoles dans le but de freiner la propagation.

Le pays a enregistré 179,8 décès dus à de nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, un nouveau record et considérablement plus élevé que les 149 pour 100 000 enregistrés il y a une semaine par l’Institut Robert Koch, le centre allemand de lutte contre les maladies.

Il a également dépassé le total quotidien précédent, selon l’agence, 16 États allemands ayant signalé 952 décès dus au virus. Il était bien au-dessus du précédent record quotidien de 598 morts vendredi, bien qu’il incluait deux jours de chiffres pour l’État de Saxe, dans l’est du pays, qui n’a pas publié de données mardi. Le nombre total de décès dus à la pandémie en Allemagne a atteint 23 427.

Face à une forte augmentation des infections, l’Allemagne a appliqué début novembre un «verrouillage léger» qui a fermé les bars et les restaurants mais a laissé les magasins ouverts. Les mesures ont réussi à contenir les nouvelles infections, mais pas à les réduire, de sorte que les mesures ont été durcies.

Outre la fermeture des magasins et le transfert des enfants à l’enseignement à distance pour les derniers jours d’école jusqu’aux vacances de Noël, les réunions privées ont été limitées à deux ménages avec un maximum de cinq personnes, entre autres.

Les mesures devraient être en vigueur jusqu’au 10 janvier au moins. Plus de 80% des Allemands étaient favorables aux restrictions ou pensaient qu’elles devraient être plus strictes, selon les derniers sondages.

L’Allemagne a été largement félicitée pour avoir freiné son épidémie au printemps, mais les cas ont de nouveau augmenté alors que les gens relâchaient leur adhésion aux règlements sur la distance sociale et les masques.

Les cas quotidiens ont culminé lors de la première vague à 6000 en mars, mais sont désormais plus de quatre fois supérieurs, avec 27 728 nouveaux cas signalés mercredi par l’Institut Robert Koch.

Le nombre de nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours a atteint un record de 179,8, a noté l’agence.

Les autorités allemandes ont fait pression sur l’agence de régulation de l’Union européenne pour accélérer son autorisation du vaccin contre le coronavirus, et l’Agence européenne des médicaments a organisé une réunion sur le sujet lundi. Les vaccinations devraient commencer avant la fin de l’année et les autorités allemandes ont exhorté les gens à faire preuve de patience et à respecter les règles pendant les vacances.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a indiqué que l’Allemagne était prête à commencer à distribuer le vaccin et qu’elle pourrait commencer les vaccinations dans deux à quatre jours à compter de l’autorisation de l’UE.

“D’ici l’été, nous pourrons revenir à la normale, étape par étape”, a-t-il déclaré mercredi à la télévision RTL.