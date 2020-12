Entrée principale du centre de vaccination de Berlin. . / EPA / HAYOUNG JEON

Berlin, 29 décembre . .- Les autorités sanitaires allemandes ont signalé aujourd’hui 852 décès avec ou par covid-19 au cours des dernières 24 heures, après plusieurs jours au cours desquels des taux de mortalité inférieurs ont été signalés en raison des vacances.

L’Institut Robert Koch (RKI), compétent en la matière dans le pays, a également signalé 12 892 nouvelles infections vérifiées en une journée, un décompte encore considéré comme incomplet puisque de nos jours moins de tests sont effectués que d’habitude.

Le nombre maximum de décès en 24 heures a été enregistré il y a une semaine, avec 962 décès, et la marque des infections en une journée était le 18 décembre, avec 33 777 infections.

L’incidence cumulée en sept jours pour 100 000 habitants est de 149,2 cas – le maximum était le mardi de la semaine dernière, avec 197,6 cas.

Les différences territoriales sont énormes: alors que dans l’État fédéral de Saxe (est) une incidence de 364,7 est enregistrée, dans le Mecklembourg-Antepomeria (nord-est), elle est de 77,2. Dans la ville-état de Berlin, l’incidence est de 145,1 cas.

Depuis le début de la pandémie, le RKI a vérifié dans le pays, le plus peuplé de l’Union européenne (UE) avec 83 millions d’habitants, un total de 1.664.726 infections -dont 1.277.900 sont des patients guéris- et 30 978 décédés.

Le facteur de reproduction (R) qui prend en compte les infections dans un intervalle de sept jours par rapport aux sept jours précédents est de 0,74 dans l’ensemble de l’Allemagne, ce qui signifie que chaque 100 personnes infectées infectent en moyenne 74 personnes.

LA PERSPECTIVE DE PROLONGER LES RESTRICTIONS

Le gouvernement allemand avait déjà signalé hier une éventuelle prolongation des restrictions drastiques à la vie publique en vigueur, qui avaient été initialement convenues jusqu’au 10 janvier.

Le ministre de la Chancellerie, Helge Braun, a déjà évoqué hier la possibilité de devoir prolonger l’arrêt actuel et les mesures de distanciation sociale, par lesquelles les réunions privées sont limitées à un maximum de 5 personnes et jusqu’à deux ménages.

C’est aussi en suspens si l’activité scolaire en face à face pourra récupérer, après des vacances de Noël prolongées à trois semaines et demie – la coutume est de deux – pour tenter de contenir les infections.

Ces questions seront analysées le 5 janvier, lors d’une nouvelle rencontre entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants régionaux, chargés de mettre en œuvre les mesures sur leur territoire. Certains «Länder» se sont déjà montrés disposés à maintenir les restrictions actuelles.

Les magasins non essentiels sont fermés depuis le 16 décembre – à l’exception des épiceries et autres produits d’usage quotidien, des opticiens et orthopédistes, des pharmacies, des banques, des bureaux de poste, des stations-service et, dans certains États, des librairies.

Depuis début novembre, toute la vie nocturne, la vie culturelle – des musées aux salles de concert, cinémas et théâtres – et la gastronomie – les bars et restaurants ne peuvent vendre à emporter que depuis lors – ont été suspendues.