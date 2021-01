. / EPA / CHRISTIAN MARQUARDT / PISCINE

Berlin, 16 janvier . .- Les autorités sanitaires allemandes ont notifié ce samedi 18678 nouveaux positifs de covid-19, un chiffre légèrement inférieur à celui des jours précédents, et l’incidence des infections a également diminué, même si le nombre de décès reste très élevé.

Selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie, au cours des dernières 24 heures, 980 décès ont été vérifiés avec ou à partir de covid-19. Le nombre maximum de décès en une journée a été enregistré jeudi dernier, avec 1 244, tandis que celui des infections a été signalé le 18 décembre, avec 33 777 nouvelles infections.

L’incidence cumulée de nouveaux cas en sept jours pour 100 000 habitants s’établit désormais à 139,2 cas positifs, contre un maximum de 197,6 cas notifiés le 22 décembre.

Cependant, de grandes différences d’incidence des «Länder» persistent. Les plus touchées sont la Thuringe et la Saxe, toutes deux à l’est, avec respectivement 268,3 et 255,8, tandis qu’à Brême (nord), le niveau est de 80,0 cas. A Berlin, cette incidence est de 157,8 infections.

Le nombre d’infections au cours de la pandémie s’élève maintenant à 2 019 636 cas – la bande de deux millions a été dépassée hier -, dont plus de 1,67 million sont des patients guéris. Le nombre total de décès avec ou de covid-19 s’élève à 45 974.

EN ATTENTE DE DÉCISIONS POLITIQUES

La chancelière allemande Angela Merkel rencontrera les dirigeants régionaux mardi prochain, une semaine avant la date prévue, pour analyser l’évolution de la pandémie.

Une nouvelle extension des restrictions actuelles est attendue et certaines mesures plus sévères ne sont pas exclues, notamment des limitations de mobilité.

Depuis début novembre, tous les loisirs, la vie culturelle et la gastronomie ont été fermés, situation qui s’est élargie avec l’entrée en décembre à pratiquement toutes les activités commerciales, à l’exception des commerces et services dits essentiels.

L’activité scolaire en personne n’a pas repris après les vacances de Noël, qui ont été plus longues que d’habitude pour tenter de contenir les infections.

Merkel et les dirigeants régionaux ont convenu lors de leur dernière réunion début janvier de prolonger ces mesures pour tout le mois – au départ, elles devaient être en vigueur jusqu’au 10.

Ils ont également approuvé la limitation de la mobilité à un rayon de 15 kilomètres de la ville touchée où l’incidence hebdomadaire dépasse 200 cas pour 100 000 habitants.

Parmi les mesures qui, selon différents médias, peuvent être convenues mardi prochain, il y a l’obligation d’utiliser les masques FFP2 dans les transports publics et les commerces, ainsi que de s’étendre aux quartiers avec la plus forte incidence du couvre-feu nocturne qui s’applique déjà dans certains ” Länder “.