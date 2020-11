Par Andreas Rinke et Sabine Siebold

BERLIN, 22 novembre (.) – L’Allemagne devra prolonger ses mesures pour contenir la pandémie de COVID-19 jusqu’au 20 décembre, selon de hauts responsables et une proposition préliminaire du gouvernement vue par . dimanche.

L’Allemagne a imposé un «verrouillage flexible» d’un mois à partir du 2 novembre pour arrêter une deuxième vague du virus qui balaie une grande partie de l’Europe, mais le nombre d’infections n’a pas diminué.

“Tout indique que les restrictions actuelles devraient être prolongées quelque temps au-delà du 30 novembre”, a déclaré le ministre des Finances Olaf Scholz à la publication Bild am Sonntag (BamS).

Les bars et les restaurants sont fermés, mais les écoles et les magasins restent ouverts. Les rassemblements privés sont limités à un maximum de 10 personnes de deux ménages et la proposition indique que le nombre serait réduit à cinq.

Il n’était pas clair lequel des 16 États fédéraux allemands soutenait la proposition.

Le chef du parti de l’Union chrétienne sociale bavaroise, Markus Soeder, a déclaré aux médias locaux que les mesures seraient idéalement prolongées de trois semaines, ce qui impliquerait une date limite pour le 20 décembre.

“La vague a cassé, mais malheureusement le nombre de nouvelles infections ne diminue pas. Au lieu de cela, les unités de soins intensifs continuent d’être inondées et la série de décès augmente”, a déclaré Soeder.

Il a ajouté que les cinémas, les bars et les hôtels devraient rester fermés et qu’une interdiction des événements artificiels et de la vente d’alcool devrait être appliquée pour célébrer le Nouvel An sur les grandes places publiques. Le document suggère une interdiction d’achat et de vente de feux d’artifice.

La chancelière Angela Merkel rencontrera les chefs d’État le 25 novembre pour discuter de l’opportunité d’imposer davantage de restrictions ou d’étendre les règles actuelles.

Scholz a déclaré que le soutien financier aux entreprises concernées devrait se poursuivre s’il y avait un accord pour étendre les restrictions, mais que l’ajout d’une compensation plus permanente pour les 75% de revenus perdus serait une complication au regard des lois européennes sur la concurrence.

“Mais il s’agit de sauvegarder les moyens de subsistance, nous devons donc agir de manière pragmatique et intelligente, sans bureaucratie”, a-t-il déclaré.

