Berlin, 28 novembre . – L’Allemagne a enregistré 21695 infections au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres mis à jour de l’Institut Robert Koch (RKI), qui, malgré l’incidence élevée des infections, montrent une tendance à un ralentissement des nouveaux cas de covid -19.

Le samedi de la semaine précédente, le nombre de nouvelles infections s’élevait à 22 964 cas, selon le RKI, compétent en la matière en Allemagne. Le maximum absolu en un jour en Allemagne, depuis le début de la pandémie, a été enregistré vendredi 20, lorsque 23 648 nouveaux cas ont été signalés.

Cependant, le nombre de décès au cours des dernières 24 heures est toujours très élevé, avec 379 décès; mais cela implique aussi un recul par rapport au maximum enregistré en une journée, le 410 enregistré mercredi dernier.

Tout au long de la pandémie, le nombre de morts avec ou depuis le covid-19 en Allemagne s’élève à 15 965. Le nombre total d’infections vérifiées par le RKI est de 1 028 089, dont 711 000 sont considérés comme des patients guéris.

L’incidence cumulée pendant sept jours parmi 100 000 habitants s’élevait hier en Allemagne à 136 infections, en légère baisse par rapport à 137,8 la veille. C’est l’indicateur déterminant selon le RKI pour classer une région ou une zone à risque, ce qui intervient à partir de 50 cas pour 100 000 habitants en sept jours.

A Berlin, ce niveau d’incidence hebdomadaire s’élève à 190 cas en moyenne; dans certains quartiers, comme la populeuse Kreuzberg-Friedrichshain, l’incidence cumulée est de 237 cas par semaine selon ce dénombrement de la population.

Cela a conduit le gouvernement régional de la capitale et de la cité-état à décider que les restrictions en vigueur pendant les fêtes de Noël ne seront pas assouplies, comme dans une grande partie du pays.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants régionaux ont convenu mercredi dernier de prolonger les mesures actuelles jusqu’à fin janvier, initialement prévues uniquement pour novembre. Cela implique que les bars et les restaurants continueront d’être fermés, ainsi que la vie nocturne, les gymnases et toutes les offres culturelles, qu’il s’agisse de musées, de cinémas ou de salles de concert.

Dans la plupart des 16 États fédéraux – qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures contre la pandémie – ils assoupliront les restrictions sur les rassemblements familiaux entre le 20 décembre et le 10 janvier. La limite de 5 membres – sur un maximum de deux ménages – ira à 10 personnes, sans compter les moins de 14 ans et indépendamment du fait qu’ils vivent ensemble ou non.

Berlin maintiendra la limite de cinq personnes pour les réunions privées et n’envisage pas, comme le font certains «Länder» allemands de moindre incidence, d’ouvrir des bars-restaurants ou une partie de son offre culturelle lors des fêtes de Noël.