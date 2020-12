BERLIN (AP) – Les vaccinations allemandes contre les coronavirus commenceront “dans les premiers jours” de la nouvelle année, a déclaré le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel. Le fonctionnaire, un médecin de formation, a déclaré qu’il était prêt à aider à administrer les vaccins.

Les autorités de l’Union européenne devaient prendre une décision le 29 décembre sur l’autorisation du premier vaccin. L’Allemagne met en place des centres de vaccination spéciaux. La Grande-Bretagne, pour sa part, se préparait à lancer mardi la campagne de vaccination.

Le chef de cabinet de Merkel, Helge Braun, a déclaré dimanche soir au Bild qu’il allait s’offrir aux autorités sanitaires pour l’aider. Bien que ses fonctions de chef de cabinet ne lui donnent pas une pleine disponibilité, a-t-il noté, «le week-end, je suis prêt à rejoindre». Lui et Merkel, a-t-il dit, seront vaccinés “quand ce sera notre tour”.

Le nombre d’infections en Allemagne s’est stabilisé avec la quarantaine partielle qui a débuté le 2 novembre, mais ils ne remettent toujours pas. Le centre national de lutte contre la maladie a signalé lundi 12 332 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, contre 11 168 la semaine précédente et 147 nouveaux décès.

Des restrictions telles que la fermeture de restaurants, bars, centres sportifs et de loisirs dureront au moins jusqu’au 10 janvier, et certaines régions envisageaient d’imposer des mesures plus strictes. Des restrictions plus sévères sont nécessaires “au moins dans les zones les plus touchées”, a déclaré Braun.