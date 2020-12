Les neuf gouverneurs de la Parti d’action nationale (PAIN) au Mexique a annoncé une série de mesures pour faire face à l’urgence sanitaire due au COVID-19 dans le pays. Il existe cinq piliers fondamentaux, parmi lesquels le utilisation obligatoire du masque.

Cette stratégie sera appliquée dans les états de Quintana Roo, réalisé par Carlos Joaquín González; Guanajuato, par Diego Sinhué Rodríguez; Yucatan, par Mauricio Vila Dosal; Tamaulipas, par Francisco García Cabeza de Vaca; Baja California Sur, par Carlos Mendoza Davis; Queretaro, par Francisco Dominguez Servién; Aguascalientes, par Martín Orozco Sandoval; Durango, par José Rosas Aispuro; Oui Chihuahua, par Javier Corral Jurado.

“Les gouvernements de l’action nationale nous décrétons l’utilisation obligatoire des masques faciaux. Chaque entité annoncera les modalités, les règles et, le cas échéant, les sanctions», A rapporté Cabeza de Vaca dans une vidéo diffusée par l’association GOAN (Gouverneurs de l’Action Nationale).

Les gouverneurs du PAN ont conçu une stratégie commune pour faire face au rebond du COVID-19 au Mexique (Photo: . / Jose Luis Gonzalez)

«Les données nationales sont très inquiétantes, plus de 1 122 000 infectés et 106 000 décès. Les données réelles dessinent un tragédie humanitaire inégalée dans l’histoire du pays. Les Etats gouvernés par le PAN prennent la détermination de travailler avec un sérieux absolu, soutenu par des connaissances scientifiques pour protéger la santé des familles », a déclaré le président de l’État de Guanajuato.

Pour sa part, Carlos Joaquin Gonzalez Il a déclaré qu’il était important de prendre l’épidémie “au sérieux”, comme indiqué par les organisations nationales et mondiales.

L’arrivée de l’hiver imposera de nouveaux risques, pressions et souffrances aux populations, elle viendra juste au moment où un sérieux rebond des cas de COVID-19 est enregistré dans tout le pays. L’ampleur de ce que nous vivons a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à consulter des experts internationaux et nationaux, et l’académie mondiale à alerter les autorités mexicaines que cette croissance soit prise au sérieux.

Les dirigeants de neuf États ont indiqué que l’épidémie de COVID-19 devrait être prise “au sérieux” (Photo: . / Luis Torres)

Pendant ce temps, les quatre mesures restantes que ces dirigeants mettront en œuvre dans les États qu’ils gouvernent sont: augmentation massive de l’application de tests pour diagnostiquer le COVID-19, développement de banques de données et traçage, aussi bien que interdiction des célébrations de Guadalupano, de Noël ou de toute autre célébration pendant le mois de décembre.

«En ce sens, nous avons convenu d’annoncer un politique de santé commune pour faire face à la pandémie en hiver, nous représentons près d’un tiers des entités du pays et nous partageons des coïncidences non seulement de militantisme, mais plus important encore, que la politique publique doit être basée sur les meilleures pratiques pour soulager la douleur du peuple », a déclaré Vila Dosal lors de son discours.

Si le Cofepris l’autorise, l’application des vaccins contre le COVID-19 au Mexique commencera dans les prochains jours de décembre (Photo: . / José Luis González / File photo

Enfin, ils ont annoncé qu’ils mettront en œuvre une stratégie en collaboration avec le gouvernement fédéral pour l’application des vaccins. Il faut noter que le rôle de ces entités sera de développer les registres et la logistique pour leur approvisionnement à la population.

“Les gouvernements de l’action nationale Nous réalisons des registres des agents du secteur de la santé, nous identifions les personnes vulnérables au COVID-19 et nous effectuons un recensement des fonctionnaires ayant un contact physique élevé. Nous sommes prêts à organiser et former le personnel nécessaire d’appliquer correctement les vaccins », a déclaré le gouverneur d’Aguascalientes.

De même, ils ont fait valoir qu’au niveau national, 9,7 tests sont effectués pour détecter le coronavirus pour 100 000 habitants; cependant, ils ont assuré que 14.1 sont appliqués dans leurs entités, en moyenne.

“L’objectif est d’au moins doubler ce nombre, et nous le ferons avec des tests à domicile, auprès des travailleurs de l’entreprise et des échantillons aléatoires à la population générale”, a expliqué Mendoza Davis, président de Baja California Sur.

