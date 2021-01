L’Alliance fédéraliste a demandé de rendre les processus transparents pour l’acquisition du vaccin contre le COVID-19 (Photo: Twitter / @AF Federalista)

Avant l’annonce du Président de la République, afin que le secteur privé et les Etats puissent acquérir des vaccins, Les gouverneurs membres de l’Alliance fédéraliste ont annoncé qu ‘«ils le prendront au mot».

Par une déclaration, ils ont assuré que Ce ne sera pas chose facile, car la première étape consiste à revoir les protocoles internationaux sur la santé, pour que les États se préparent à acheter.

«Bien qu’aujourd’hui, 22 janvier, le président ait mentionné que l’achat de vaccins sera autorisé par les gouvernements locaux et les particuliers, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un vaccin d’urgence et donc, pour pouvoir l’acquérir sur les marchés internationaux, les protocoles et normes sanitaires internationaux doivent d’abord être revus en la matière », ont indiqué les gouverneurs.

De plus, ils ont demandé de la patience, car aussi il sera difficile de trouver de la disponibilité dans les différents laboratoires, qui ont signé leurs contrats avec divers pays pendant plusieurs mois.

“De plus, vous devez comprendre que la production mondiale de vaccins, a des contrats d’achat depuis des mois, ce qui rend difficile de trouver sa disponibilité dans les laboratoires qui le produisent. Par conséquent, alors que nous considérons l’annonce d’aujourd’hui comme tardive et trompeuse, Nous ferons un effort pour renforcer la stratégie nationale de vaccination à partir du niveau local»Ils ont insisté.

Pour un tel renforcement, Les chefs d’État ont assuré que différentes commissions seraient formées pour rencontrer le gouvernement fédéral et comprendre en détail les procédures à suivre pour l’acquisition desdits vaccins.

“Les Gouvernements de l’Alliance Nous nous engageons à former des commissions d’État main dans la main avec l’initiative privée, afin de rencontrer le plus tôt possible le Gouvernement de la République, pour connaître les procédures et protocoles d’acquisition et d’importation du vaccin, en espérant que l’engagement du gouvernement fédéral, est vraiment un facilitateur dans l’acquisition de la même”Ils ont indiqué.

Le poste a été signé par les gouverneurs Miguel Angel Riquelme Solís, de Coahuila; Francisco J. García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Silvano Aureoles Cornejo, de Michoacan; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Enrique Alfaro Ramirez, de Jalisco; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, De guanajuato; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León et Martín Orozco Sandoval d’Aguascalientes.

En revanche, les gouverneurs ont présenté une position autour la stratégie entreprise par le gouvernement pour les journées de vaccination dans chacun des Etats.

À cet égard, ils ont assuré qu’il est la révision du plan national de vaccination est nécessaire “sur la base de critères techniques et apolitiques”, et a présenté les risques que, à leur avis, le plan de vaccination représente.

Premièrement, ils ont indiqué que Ils craignent qu’il n’ait été présenté au Conseil national général de la santé, ni soumis à l’avis du Conseil national de la vaccination., en plus de considérer qu’il n’y a pas de vision globale de la santé publique.

En outre, ils ont signalé que là la distribution de vaccins, destinés uniquement au personnel de santé, “ne répond pas au vrai besoin de chaque entité, du premier niveau de soins, aux zones administratives qui ont continué à fournir un service essentiel à la communauté ».

Et aussi ils considèrent que la notification de l’arrivée du vaccin n’est pas communiquée à l’aire de santé, ce qui représente un risque pour la sécurité du biologique, en comptant également sur le fait que la température et le temps d’application nécessitent une grande précision afin de ne pas compromettre son efficacité.

Par conséquent, ils ont insisté pour que le Conseil national de la vaccination est convoqué pour procéder à un examen complet du plan de vaccination.

