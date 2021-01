Julián Beltrán, Colombien disparu en Espagne. Photos: réseaux sociaux.

Le drame de la famille de Julián Beltrán, le Colombien de 22 ans disparu à Barcelone, en Espagne, se poursuit. Julian a été vu pour la dernière fois, vivant, dans la nuit du 6 janvier dernier dans une zone boisée connue sous le nom de Monserrat, près de Barcelone. Les autorités de ce pays ont appris un témoignage robuste qui pourrait renverser l’enquête.

Leurs familles Ils cherchent à atteindre l’Espagne pour aider à la recherche, mais les obstacles et la paperasserie tronquent de plus en plus cette tâche. César Beltrán, le père de Julián, a déclaré que lui et sa famille espéraient le retrouver vivant. Cependant, pour «le temps qui s’est écoulé», il estime qu’il y a une probabilité de 50% de retrouver son fils mort qui a été perdu après avoir assisté à une fête clandestine dans cette ville espagnole.

Le désespoir des Beltrans est si grand que, comme le rapporte le journal El Tiempo, ils ont embauché un secouriste et alpiniste professionnel. afin qu’il cherche Julián dans la zone où les amis du Colombien ont dit aux autorités qu’il était perdu. Cependant, Édgar, comme l’appelle l’alpiniste, prétend ne trouver aucune trace du jeune homme. El Tiempo a enquêté sur l’affaire et a montré que la police de Barcelone ne recherchait pas Julián dans la région montagneuse où il aurait disparu.

À l’angoisse et à l’inquiétude des parents du jeune homme En outre, le consulat d’Espagne en Colombie a déclaré à Liliana Rivera, la mère de Julián, qu’elle n’avait pas l’autorisation de visiter ce pays en raison de la pandémie de covid-19. De plus, ils ont demandé Vodafone (service de téléphonie mobile utilisé par Julián) qui fournira des informations sur les appels, les messages et l’emplacement de votre enfant perdu. Cependant, l’entreprise a refusé et a fait valoir qu’elle avait besoin d’une ordonnance du tribunal pour divulguer ces informations.

Les autorités espagnoles ont commencé par enquêter sur la localisation de Julián Beltrán. Dans le cadre de l’enquête, El Tiempo a eu accès aux témoignages d’un ami du Colombien disparu qui a déclaré que le jour où le jeune homme a été perdu, il était avec lui à une soirée électronique à «El Xalet de la Muntanya», situé rue Monestir n ° 6, dans l’urbanisation Bruc Residencial », détaille le journal.

Le témoin a déclaré à la police que Daniela, une amie de Julián, avait été la dernière à voir le jeune homme vivant à 14 heures le 7 janvier de cette année, un jour après la disparition du Colombien. En outre, L’informateur a donné aux autorités le numéro de téléphone du propriétaire de l’établissement où était détenue la rumba électronique.

Daniela, comme El Tiempo l’a appris, Il a déclaré à la force publique espagnole que la fête avait été reportée au 8 janvier, mais que pendant ces deux jours, ils n’avaient pas revu Julián Beltrán. La jeune femme a assuré qu’elle avait demandé à d’autres amis et parents du parti de donner plus d’informations sur le sort du jeune homme que ses parents recherchent désespérément aujourd’hui.

C’est à ce stade qu’émergent les témoignages sur lesquels les autorités de ce pays ont posé leur regard. Selon Daniela, ses amis les premiers jours lui ont dit qu’ils ne savaient rien, cependant, après son insistance, ils l’ont intimidée verbalement et Ils lui ont demandé d’arrêter de demander tant parce que «celui qui cherche des trouvailles et dans la rue il y a des murs. Que l’âme de votre ami (sic) n’est pas là. Qu’il a fait un voyage astral parce qu’il est déjà mort », a révélé la femme à la police espagnole et dont le témoignage était connu par El Tiempo.

En outre, le journal de Bogota a affirmé avoir les profils de réseaux sociaux des personnes impliquées dans l’affaire, mais ne les a pas révélés pour “ne pas gêner l’enquête”. De même, Daniela a avoué que quelques jours après la perte de Julián, elle a assisté à une autre fête illégale en compagnie des sujets qui ont publié ces déclarations inquiétantes.

Au milieu des détails, la famille du jeune homme a déclaré au journal que les autorités ont fait preuve de négligence, car elles n’ont pas recherché leur fils dans la zone où il était perdu et espèrent que les autorités colombiennes et espagnoles les aideront à découvrir ce qui s’est passé.

CONTINUEZ À LIRE SUR LES AUTRES SUJETS:

Les experts disent qu’il est nécessaire de vacciner rapidement et massivement dans l’incertitude quant à l’arrivée du vaccin en Colombie

La Cour suprême condamne fermement l’ancien membre du Congrès Óscar de Jesús Suárez pour avoir reçu de l’argent du paramilitarisme