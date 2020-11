. / EPA / IAN LANGSDON

Paris, 19 novembre . .- L’américain Anthony Sadler, l’un de ceux qui ont réduit le terroriste marocain Ayoub El Khazzani qui, le 21 août 2015, a tenté de commettre un massacre sur un train Thalys qui circulait entre Amsterdam et Paris, a déclaré aujourd’hui dans le procès qui s’attend à ce qu’il soit condamné à la réclusion à perpétuité.

“Je veux qu’El Khazzani ne sorte jamais de prison. Il ne mérite pas une autre occasion de refaire ça”, a répondu Sadler à la question de savoir ce qu’il attend de la justice française par le président du tribunal correctionnel de Paris.

Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que s’il n’avait pas été arrêté, le terroriste «nous aurait tous tiré dessus dans la voiture et en aurait croisé une autre».

Sadler était alors étudiant à Amsterdam, où il avait rencontré deux amis militaires américains – Spencer Stone et Alexander Skarlatos – avec qui il voyageait sur le Thalys à Paris lorsqu’ils ont réalisé qu’il y avait une altercation.

Le Khazzani, qui était monté à bord du train à Bruxelles armé d’un fusil d’assaut Kalachnikov, d’un pistolet et d’un couteau dans un sac, est entré dans l’une des salles de bain et en est sorti avec l’arme d’épaule à la main, mais a été rencontré par deux hommes. que quand ils l’ont vu, ils ont commencé à lutter avec lui.

L’un d’eux, Mark Moogalian – qui voyageait avec sa femme – a réussi à lui prendre l’arme, mais a été abattu par le terroriste par derrière avec le pistolet et a été grièvement blessé.

«Je pensais que j’allais mourir» et «j’allais me tirer une balle dans la tête», a déclaré Moogalian à la cour, mais ensuite «j’ai vu la cavalerie arriver».

Il a ainsi évoqué l’irruption de Stone, qui s’est jetée sur le terroriste et, avec l’aide de ses amis et d’un autre homme assis à côté de lui, l’a épinglé au sol et lui a attaché les mains avec une cravate.

Après cela, le train a été détourné vers la gare d’Arras dans le nord de la France, où la police a repris l’assaillant, tandis que Moogalian a été évacué par hélicoptère vers l’hôpital de Lille dans un état grave.

Ce jeudi il a déclaré qu’il aimerait que cette personne “ne puisse plus commettre un acte comme celui-ci” et pour cela il a déclaré qu’il fallait qu’il reste incarcéré “le plus longtemps possible”.

Il était convaincu qu’El Khazzani était monté à bord du train “pour tuer tout le monde”, une façon de rejeter la thèse de la défense selon laquelle sa cible n’était que les trois amis américains, comme une forme de représailles à la politique de ce pays en Syrie et en Irak.

Sadler était également d’accord sur ce point, notant que ses deux compagnons ne portaient aucun signe les identifiant comme militaires ou américains.

L’ancien élève d’Amsterdam a été le premier des trois à témoigner devant le tribunal alors que cela aurait dû être Stone, handicapé parce qu’il a souffert d’une maladie pendant le vol qui l’a conduit à Paris, où il a dû être hospitalisé et maintenant il y a des doutes sur s’il pourra comparaître devant le tribunal.

Eux, mais aussi Moogalian, se sont représentés dans un film qui avec le réalisateur Clint Eastwood a contribué à la diffusion de cette tentative terroriste et à l’exploit de ceux qui ont empêché le massacre.

El Khazzani (31 ans) est assis sur le banc depuis lundi dernier avec trois autres hommes accusés d’avoir été complices ou d’avoir fourni une assistance logistique dans les préparatifs de cette attaque, qui était dirigée par Abdelhamid Abaaoud, le cerveau d’une série attentats à Paris (2015) et à Bruxelles (2016) dans lesquels plus de 160 personnes sont mortes.

Dans ce processus, qui doit durer jusqu’au 18 décembre, il pourrait être condamné à la réclusion à perpétuité s’il est reconnu coupable.