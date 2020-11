Le golfeur américain Dustin Johnson, numéro un du classement PGA, a réalisé une performance exceptionnelle lors de la deuxième journée du Houston Golf Open, après avoir signé une carte de 66 (-4), ajouté 138 (-2) et grimpé de 49 places. au classement jusqu’au quatorzième. . / Richard Caron

Houston (USA), 6 Nov . .- Changement de leader de l’Open de Houston avec l’Américain Sams Burns en tête à l’issue du deuxième tour du tournoi PGA Tour après avoir délivré une carte signée de 65 coups ( -5) pour ajouter 133 (-7) et avoir deux avantage sur le Mexicain Carlos Ortiz et l’Australien Jason Day, tous deux avec 135 impacts (-5).

Burns, 24 ans, qui n’a pas encore vu la victoire sur le PGA Tour, a réalisé un parcours parfait sur le difficile terrain de golf Memorial Park de Houston, où il a réussi quatre birdies sur les neuf premiers trous et un autre le seizième, y compris les trois. trous de par 5.

“Vous avez besoin de beaucoup de discipline ici”, a déclaré Burns à la fin du match. “Vous ne pouvez pas sortir de votre position, si vous le faites, vous êtes perdu.”

Burns a également pris une avance de deux coups ce week-end dans le championnat Safeway d’ouverture de la saison en septembre dernier. Il a fini par égaliser pour la septième cette semaine à Silverado.

Ortiz a de nouveau été cohérent avec son jeu et a délivré une carte de 68 coups (-2), quatre birdies et deux bogeys, ce qui lui a permis de conserver la deuxième place qu’il avait obtenue au premier tour.

De son côté, Day est revenu au combat à la veille du Masters après deux jours mouvementés avec Phil Mickelson, qui était la croix de la pièce après que le golfeur vétéran n’ait pas réussi à faire la coupe après avoir livré une carte signée de 73 (+3) qui ne lui a pas permis de surmonter le mauvais parcours du premier avec 76 impacts (+6).

Sans victoire en deux ans et demi et aux prises avec des problèmes persistants de dos et de cou, Day a tiré un 68 sous, comme l’a fait Ortiz, après avoir fait trois birdies et un bogey.

“C’est l’un de ces parcours où il faut être patient et essayer d’obtenir ses birdies quand on s’y attend le moins”, a déclaré Day.

Day était en lice il y a trois semaines à Las Vegas dans la CJ Cup quand un problème au cou l’a contraint à abandonner tôt dans le tour final. Vainqueur de la PGA Tour à 12 reprises, il est retourné à Sherwood la semaine suivante pour se classer 60e et a pris congé la semaine dernière.

Le leader du premier tour, l’Américain Brandt Snedeker, n’a pas eu l’inspiration de la journée d’ouverture (65, -5) et a donné ce vendredi une carte signée de 71 (+1) qui l’a contraint à reculer à la quatrième place 136 (-4) ) qu’il partage avec trois autres golfeurs, ses compatriotes Dawie van der Walt (66, -4), Aaron Wise (66, -4) et Patton Kizzire (67, -3), en plus du Canadien Corey Conners (67, -3) .

Le numéro un mondial, également l’Américain Dustin Johnson, a récupéré son meilleur match et après avoir réalisé 72 tirs (+2) au premier tour, il a délivré vendredi une carte signée de 66 (-4), ajoutant 138 (-2) et grimper de 49 places dans le classement à la quatorzième place, partagée avec six autres golfeurs.

Parmi les joueurs latino-américains, l’Argentin Fabián Ortiz (69, -1) et le Vénézuélien Jhonattan Vegas (70, même) ont réussi à surmonter la coupe établie à +3.

Gomez a ajouté 139 coups (-1) pour partager la vingt et unième place avec quatre autres joueurs, tandis que Vegas (143, +3) est arrivé à 60 avec neuf autres golfeurs.

L’Espagnol Sergio García et l’Argentin Emiliano Grillo, tous deux avec la somme de 145 coups (+5) et le Colombien Camilo Villegas (151, +11) n’ont pas pu surmonter la coupe.