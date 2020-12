CALI – COLOMBIE, 11-07-2020: Les joueurs américains posent pour une photo avant le match pour la date 18 de la Ligue BetPlay 2020 DIMAYOR entre l’América de Cali et le Millonarios FC joué au stade Pascual Guerrero dans la ville de Cali. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Employé

Ce 27 décembre s’est jouée la fin atypique du football colombien. Amérique de CalifornieJe suis tombé 2-0 au stade El Campín, pire les 3 buts qu’il a marqués au Pascual Guerrero l’ont atteint pour obtenir une étoile de plus dans la BeatPlay League. Avec ce résultat, l’équipe de Cali égalise des millionnaires avec des étoiles en atteignant le numéro 15.

La première mi-temps a commencé tranquillement. América de Cali a commencé par contrôler le ballon, jouant avec l’empressement de l’équipe Cardenal qui avait le défi d’égaliser la série 0-3 en faveur des écarlates.

Santa Fe a insisté sur les centres croisés. Dans un jeu frontal, il tombe sur un coup franc très dangereux, qui au final n’a pas fait de mal aux visiteurs. Le jeu s’est tourné vers le terrain de l’Amérique. Santa Fe est de plus en plus incisive, mais les Red Devils se mettent à l’abri et sont en jeu pour la contre-attaque.

Le Red Express a continué à faire pression pour les groupes et a pressé sans relâche l’Amérique, mais sans trouver le point. La pression était si forte qu’à la 40e minute, Santa Fe retrouve le 1-0 aux pieds de J. Palacios. Le joueur a ramassé un rebond de balle immobile, un coup de pied de coin et a défini une demi-volée dans la petite zone.

Il semblait déjà que la première mi-temps allait se terminer avec l’avantage de l’équipe de la capitale, mais Fabián Sambueza, qui après Pablo Ortiz d’Amérique est resté au sol après un jeu avec son propre gardien et a perdu la marque, a continué le jeu par et a provoqué à la fois le joueur de Santa Fe à porter le score à 2-0 (2-3 au total).

L’Amérique commence à aller plus en avant. Il sait qu’un objectif est en jeu pour décider du championnat. Deux arrivées d’Amérique. A la 53e minute, un corner qui est entré dans le but de Castellanos et tiré après un corner qui est allé très haut.

Santa Fe a perdu l’élan qu’il avait en première mi-temps et a fait rêver ses fans, mais América a pu maintenir le résultat qui lui a valu la victoire et la numéro 15.

Fiche technique:

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Fabián Sambueza, Luis Manuel Seijas; Patricio Cucchi et Diego Valdés.Entraîneur: Harold Rivera.

Amérique: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Kevin Andrade; Luis Sánchez, Luis Paz, Yesus Cabrera; Santiago Moreno, Duván Vergara et Adrián Ramos.

Entraîneur: Juan Cruz Real.

Stade: El Campín.

Arbitre: Wilmar Roldán.

SANTA FE 2-0 AMÉRIQUE (GLOBAL 2-3)

MINUTE PAR MINUTE

Min 84 La nervosité des fesses. Santa Fe va pour tout ou rien. L’Amérique dans son domaine se défend avec tout ce qu’elle a.

80 min. Santa Fe a l’Amérique dans son propre domaine. Il y a 10 minutes de crise cardiaque.

Min 79 Avertissement en Amérique pour Luis Paz pour le fer fort.

75 min. L’arrêt impressionnant de Castellanos pour Santa Fe. La tête mortelle d’Adrian Ramos a failli entrer. Duvan Vergara a provoqué un autre très clair avec un tir hors de la zone.

73 min. Changement à Santa Fe. Kelvin Osorio entre et Patricio Cucci part.

Min. 68 Changement à Santa Fe. Valdés part et Ramos entre.

Min.64. Vergara a décollé sur l’aile gauche pour Santa Fe. Une course formidable qui a atteint le bord de la zone et est allée au-dessus.

Min.61 Santiago Moreno prend sa retraite en Amérique. Jhon Arias entre.

Min.57. Adrián Ramos rate un but incroyable à la porte de la petite zone. C’est seulement devant le gardien qu’il a écrasé le ballon sur la barre transversale.

Min. 53 Deux arrivées d’Amérique. Tir de coin qui est entré dans le but de Castellanos et tiré après un corner qui est allé très haut.

Min. 52 Changement à Independiente Santa Fe. Luis Manuel Seijas part et entre JJ Velázquez.

Min.47 Changement en Amérique. Luis Sánchez est parti et Daniel Quiñones est entré.

Min 47. L’Amérique commence à aller plus en avant. Il sait qu’un objectif est en jeu pour décider du championnat.

LA PREMIÈRE FOIS SE TERMINE

45 min. + 9 Ureña entre en Amérique, remplaçant Pablo Ortiz, le joueur resté allongé dans le but de Santa Fe.

Min. 45 + 8 ADMONITION. Jaune pour Cucci, à Santa Fe

Entrez Kevin Andrade

45 min + 3 GOOOOOOOOOOOOL par Fabián Sambueza pour l’Amérique. Santa Fe 2-0 Amérique. Pablo Ortiz d’América a été laissé sur le sol après un jeu avec son propre gardien de but, puis a perdu la marque. Santa Fe a suivi le jeu, n’a pas réussi à faire passer le ballon par Fair Play et a provoqué la définition du joueur de Santa Fe.

45 min. Réduction de trois minutes. Un seul tir au but lors de la première mi-temps: le but.

Min 40 GOOOOOOOOOOOL de Santa Fe. J. Palacios porte le score à 1-0. Il a ramassé un rebond de balle immobile, un coup de pied de coin et a défini une demi-volée dans la petite zone.

Min.35. ADMONITION. Jaune pour Daniel Giraldo à Santa Fe pour une gifle à Cabrera.

28 min. Le champ se tourne vers le champ de l’Amérique. Santa Fe est de plus en plus incisive. L’Amérique se protège et la joue pour la contre-attaque.

Min. 24 Santa Fe va de l’avant avec plus de pression et d’attaques sur les ailes. Il ne perd pas de temps au milieu de terrain et il a l’air frénétique.

Min 20 Santa Fe insiste sur les centres croisés. Dans un jeu frontal, il trouve un coup franc très dangereux.

Min.17. L’Amérique prend peu à peu possession et est encouragée à attaquer. Santa Fe ne trouve pas le ballon et a l’air mal à l’aise.

15 min. Une opportunité risquée pour l’Amérique, une fuite de ballon est revenue sur corner après une irruption de Moreno.

Min.13. Les garçons de balle sont formés pour aider l’équipe de Santa Fe. L’un d’eux a déjà été expulsé.

Min. 11 La possession de balle est de 67% pour Santa Fe. Les cardinaux ont l’initiative et sont liés

9 min. De nombreux feux d’artifice animent la finale du côté sud d’El Campín.

6 min. EXPULSION: L’arbitre expulse le «taureau» Zapata, un assistant de l’équipe technique d’América de Cali.

5 min. L’Amérique est beaucoup plus défensive que dans les autres jeux. Serrez et proposez une marque personnelle.

Min. 1 Giraldo s’approche et atteint l’attaque pour Santa Fe.