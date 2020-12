Peu importe qui est le champion, Santa Fe et América sont déjà classés pour la phase de groupes de la Copa Libertadores en 2021. À l’image du record d’une autre performance d’América de Colombia. . / Ernesto Guzmán / Archives

Bogotá, 26 décembre . .- Après avoir remporté le match aller de la finale contre Santa Fe 3-0, América de Cali vise ce dimanche à conserver l’avantage et à être sacrée double championne du championnat colombien face à un rival Il n’abandonne pas et rêve du retour à la maison.

L’année dernière, l’équipe a été sacrée championne du tournoi de Clausura après avoir battu Junior de Barranquilla en finale, tandis que Independiente Santa Fe est à la recherche d’un titre insaisissable depuis 2016.

Au stade El Campín de Bogotá, l’entraîneur argentin Juan Cruz Real, qui a assumé la direction des “Red Devils” en pleine pandémie, possède tous les éléments clés qui font que le club écarlate s’approche de son quinzième titre de champion.

Parmi eux se démarque le vétéran Adrián Ramos, meilleur tireur du club ce semestre avec neuf buts; le créatif Yesus Cabrera, apparaît au match aller, et l’ailier Duván Vergara, un casse-tête pour les défenses rivales.

Il y aura aussi le gardien vénézuélien Joel Graterol, qui a arraché le poste à Éder Chaux; le centre Marlon Torres et les jeunes Luis Sánchez et Santiago Moreno, qui ont gagné une place dans le starter ces dernières semaines.

De son côté, le club de la capitale rêve du retour et s’accroche aux bons chiffres qu’il a obtenus lors de ses derniers matches à Bogotá contre l’América.

Santa Fe a battu l’équipe de Caleño à huit des onze dernières rencontres à El Campín, faisant match nul et perdant deux.

Il tentera également de faire appel à la bonne performance affichée tout au long de l’année et portée par des joueurs tels que l’Argentin Fabián Sambueza et le vétéran Andrés Pérez, un milieu de terrain de 40 ans.

“Les joueurs connaissent et ont vécu des retours. Les émotions jouent un rôle important en ce moment”, a déclaré l’entraîneur Harold Rivera, qui cherche le premier titre de champion de sa carrière.

Quel que soit le champion, Santa Fe et América sont déjà classés pour la phase de groupes de la Copa Libertadores en 2021, dans laquelle la Colombie aura Junior de Barranquilla et Atlético Nacional dans les tours préliminaires.

– Alignements probables:

Indépendant Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez, Kelvin Osorio Fabián Sambueza et Jorge Luis Ramos.

Entraîneur: Harold Rivera.

Amérique de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez; Duván Vergara, Adrián Ramos et Santiago Moreno.

Entraîneur: Juan Cruz Real.

Arbitre: le Colombien Wilmar Roldán, assisté de ses compatriotes Alexander Guzmán et Steven Roldán

Heure: 18h00 locales (23h00 GMT).

Stade: El Campín, Bogotá.