Photo de fichier en date du 1 mars 2019, du ténor espagnol Plácido Domingo lors d’une répétition dans la ville de Guadalajara, Jalisco. . / Francisco Guasco / Archives

Mexique, 21 janvier . .- En 1985, la figure du ténor espagnol Plácido Domingo soulevant des décombres après le tremblement de terre qui a frappé la capitale a été capturée dans l’imaginaire collectif mexicain. Depuis, la relation du musicien avec le pays s’est développée comme jamais auparavant, au point d’être aujourd’hui son refuge après des scandales à caractère sexuel.

“Plácido Domingo est espagnol, né en Espagne, de nationalité espagnole et fièrement espagnol”, raconte le critique musical Gerardo Kleinburg à Efe à propos de Domingo. Cependant, quelque chose d’indiscutable ressort: “Il y a une part clairement mexicaine de lui qu’il suppose. Plácido est un Espagnol formé et construit au Mexique.”

Né à Madrid en 1941, Domingo est arrivé au Mexique à l’âge de huit ans après que ses parents, les autres chanteurs Pepita Embill et Plácido Domingo Ferrer, aient adopté le pays comme résidence.

De 8 à 21 ans, le chanteur a vécu au Mexique et a effectué sa formation à la fois dans les théâtres où travaillaient ses parents et au Conservatoire national de musique.

“Placido est devenu une personne, un individu, un adulte, un musicien, un mari, un père et un chanteur dans notre pays. Il doit toute la formation au Mexique, il n’y a pas du tout de discussion”, dit Kleinburg.

Sur le plan personnel, le ténor s’est marié à 16 ans et a eu un fils. Se séparer plus tard et se remarier avec la soprano Veracruz Marta Ornelas, déjà en 1962.

Et chez les professionnels, Domingo fait ses débuts au Mexique en 1959 avec sa mère et savoure bientôt les miels du succès. En 1962, il quitte le pays pour aller à l’Opéra national de Tel Aviv, en Israël, et par conséquent sa carrière ne fait que grandir.

Avant ses premiers triomphes, il a également réalisé des œuvres dans le domaine artistique aussi divers qu’assistant à la direction musicale de certaines œuvres nationales et a même été un chœur de musiciens populaires tels que César Costa ou Enrique Guzmán.

«C’est anecdotique, mais cela nous dit que non seulement nous pouvons le comprendre de manière frontale en tant que chanteur d’opéra, mais qu’il a différentes facettes», mentionne l’écrivain et critique musical José Noé Mercado.

POINTS DE SOMMET AU MEXIQUE

Selon Mercado, l’un des points clés de la relation de Domingo avec le Mexique ne se situait pas précisément dans le domaine de l’opéra, mais dans un moment d’urgence nationale: le tremblement de terre de 1985.

“Cette image est emblématique parce que c’est l’artiste déjà établi lui-même qui a aidé à ramasser les décombres et à encourager les gens qui vivaient une tragédie. Lui-même en souffrait parce qu’il avait des parents à Tlatelolco. C’est une sorte de carte postale qui il est présent dans la mémoire de nombreux Mexicains qui ne connaissent même pas l’opéra », explique le critique.

En plus de cela, parmi ses œuvres les plus emblématiques réalisées dans le pays est son interprétation de “Othello” en 1981 au Palacio de Bellas Artes.

L’artiste, qui a été considéré comme «l’un des chanteurs les plus importants de près de 500 ans d’histoire de l’opéra», selon Kleinburg, a établi sa relation avec le Mexique en tant que promoteur du talent national avec des concours tels que Operalia.

“Plácido est une grande source d’inspiration pour les artistes mexicains, également pour le public qui a eu l’occasion de faire l’expérience de sa capacité histrionique dans l’opéra, il est définitivement un promoteur et un inspirateur en même temps, pour la même raison qu’il valorise le talent mexicain”, mentionne-t-il la soprano Olivia Gorra, qui a travaillé avec lui.

Domingo a également collaboré avec des artistes tels que Lucero, Alejandro Fernández ou Armando Manzanero, augmentant ainsi sa popularité sans perdre son statut dans le monde de l’opéra.

ACCUSATIONS DURES

Cependant, Domingo n’a pas atteint l’âge de 80 ans intact. Le 13 août 2019, neuf femmes accusaient le ténor de les avoir harcelées sexuellement à la fin des années 80, elles seraient rejoints par 11 autres femmes quelques jours plus tard.

Ces accusations ont conduit le chanteur à perdre la direction de l’Opéra de Los Angeles et l’annulation de toutes ses présentations sur des scènes aux États-Unis et en Espagne.

Son silence a prédominé au début, puis il a décrit les accusations comme “imprécises” dans une déclaration, mais ce n’était pas suffisant pour mettre fin aux critiques.

En février 2020, le ténor a accepté «toute responsabilité» pour ses actes et s’est excusé pour «la douleur causée», après que l’Union des musiciens d’opéra des États-Unis (AGMA) a conclu que Domingo avait eu une activité inappropriée et des avances sexuelles. à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de travail.

Les déclarations ont été faites depuis sa résidence d’été à Acapulco (Mexique), où il s’est réfugié du scandale médiatique et où il réside habituellement avec sa femme, l’un de ses enfants et petits-enfants.

Le pays était également le lieu où passerait la maladie causée par le coronavirus, après avoir été admis fin mars 2020 pour covid-19 dans un hôpital de l’État méridional de Guerrero.

Mais son activité musicale n’a pas cessé depuis sa reprise, qui a été remise en question par beaucoup.

“Nous avons de grands chanteurs mais je pense qu’aucun ne dépend de lui, ou à son niveau, c’est peut-être pour cela que c’était si important que tout ce scandale soit tombé sur l’une des figures les plus reconnues de l’opéra”, déclare Mercado, qui estime qu’il est si respectable. séparer le travail du créateur, comment ne pas le faire.