La situation de Lionel Messi dans le Barcelone ne va pas mieux. Les jours passent et l’Argentin ne renouvelle toujours pas son lien avec l’équipe catalane qui se termine en juin 2021 et donc à partir de janvier il pourra négocier avec un autre club pour partir en tant qu’agent libre à la fin de la saison, si c’est le cas. décider. Dans ce contexte, l’Argentin devient l’objet d’analyse de la part des dirigeants, des journalistes et même de certains de ses anciens collègues.

Celui qui a parlé de La Pulga était Pablo Zabaleta, ses coéquipiers de l’équipe nationale argentine et membre de l’équipe de départ qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil. L’ancien joueur qui a pris sa retraite en octobre a accordé une interview au Stadium Astro où on lui a demandé comment il voyait son ancien coéquipier.

“C’est triste de voir Messi dans cette situation. Je n’ai jamais pensé qu’il serait dans la dernière année de son contrat avec Barcelone. L’équipe ne joue pas bien et il semble qu’il n’aime pas le football, qu’il n’est pas content. Nous verrons ce qui arrivera à Messi à la fin de la saison », a déclaré l’homme de San Lorenzo qui a réalisé une belle carrière en Europe, ajoutant:« Il doit à nouveau profiter du football parce qu’il ne semble pas l’apprécier.

Dans cette interview, ils lui ont demandé s’il voyait le Manchester City comme destination possible pour Rosario, et bien qu’il ne veuille rien assurer, il était convaincu à son avis:C’est le meilleur endroit pour Messi». Selon l’ancien défenseur latéral qui a porté le maillot bleu clair pendant neuf saisons, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’attaquant de Barcelone s’est immédiatement adapté à l’équipe anglaise: «Il a un ami proche en Sergio (Agüero) à City et a déjà travaillé avec Pep. (Guardiola) à Barcelone, donc ils se connaissent. Certaines personnes du conseil connaissent également Messi. Donc s’il décidait de quitter Barcelone et d’aller jouer dans une autre ligue, bien sûr City serait une possibilité ».

Cependant, Zabaleta Il a admis qu’il lui était difficile de croire que La Pulga quitte l’institution où il a joué toute sa vie et a même déclaré que le mieux serait pour lui de continuer à défendre les couleurs des Catalans: «J’aimerais qu’il reste à Barcelone. Il adore le club, je ne le vois pas partir ».

Ces déclarations faites au cours du week-end sont entendues au milieu de rumeurs selon lesquelles Jorge Messi, le père et représentant de Lionel, s’était rendu en Espagne pour rencontrer les dirigeants de la Paris Saint-Germain (PSG) au consulat du Qatar à Barcelone, quelque chose qui a déjà été refusé. “Je suis en Argentine depuis septembre”, a-t-il déclaré sur son compte Instagram après les informations publiées par l’émission El Chiringuito.

La vérité est que la situation de Messi au club culé ce n’est pas la même chose que les années précédentes. Le footballeur a reconnu publiquement qu’il voulait partir en août mais ne voulait pas entrer en conflit juridique avec l’institution. Pour cette seule raison, il a décidé de continuer à la tête d’un nouveau projet mené par les Néerlandais Ronald Koeman. Le contrat de l’Argentin prendra fin le 30 juin 2021 et à partir du 1er janvier, il pourra commencer à négocier librement avec n’importe quel casting pour appeler gratuitement à la fin de son lien avec l’équipe espagnole.

