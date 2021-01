Diego Perotti a subi une blessure atypique à Fenerbahce (diegoperotti10_)

Diego Perotti Il avait commencé son voyage dans la Fenerbahce de Turquie d’une très bonne manière, cependant, il vit actuellement une véritable épreuve. Le 29 novembre, il a subi une blessure «atypique» dans le derby contre Besiktas (son équipe a perdu 4-3) qui pourrait l’emmener loin des terrains de jeu pendant huit mois. La chose la plus frappante dans son cas est que souffre d’une blessure jamais vue auparavant chez un athlète.

Le directeur sportif de l’équipe turque, Emre Belözolu, a expliqué dans un communiqué recueilli par le média turc Fanatik que «C’est la première fois que cette blessure est constatée chez un athlète. Il y a huit cas dans le monde, et sept d’entre eux sont des accidents de la route. C’est la première fois qu’elle est vue chez un athlète. Après l’opération, la période hors du terrain semble se situer entre trois et huit mois ».

Le manager a déclaré que l’Argentin souffrait “une déchirure presque totale de l’union ligamentaire du genou. Malheureusement, le processus se déroule exactement comme ni lui ni nous ne le voulons.

L’ancien Deportivo Morón, Séville, Atlético Madrid, Boca, Gênes et Roma ont connu une renaissance à Fenerbahce, puisqu’en seulement quatre matchs ils avaient gagné la propriété et l’affection des supporters en marquant trois buts (un contre Antalyaspor et deux contre le Genclerbirligi).

Emre Belözolu a également souligné que «en cas de chirurgie, nous devrons nous asseoir face à face et prendre une décision avec lui et son entraîneur. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’elle disparaîtra. Je pense que nous trouverons un terrain d’entente d’une manière ou d’une autre. ” Il est à noter que l’athlète multifonctionnel a signé un lien avec le club jusqu’en juin 2022: l’information indique au cours des dernières heures que la direction évalue les progrès à cet égard et négociera la résiliation.

Les dirigeants négocieraient sa résiliation dans les prochaines heures (Photo: @ Fenerbahçe)

Au cours des dernières heures, le club turc a fait un pas important sur le marché des transferts, en embaucher Mesut Özil, qui venait de ne pas être pris en compte dans l’Arsenal anglais. «Je suis très excité. J’ai toujours été de Fenerbahçe. Pour moi, un rêve se réalise. J’ai hâte de porter le maillot et j’espère qu’il réussira avec mes coéquipiers », a-t-il exprimé lors d’un dialogue avec Fenerbahce TV.

