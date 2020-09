MADRID, 8 sept. (EUROPA PRESS) –

L’ancien chef de la guérilla dissoute des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) Rodrigo Londoño, alias « Timochenko », a comparu ce mardi pour la première fois devant la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) pour faire une déclaration sur le recrutement d’enfants. soldat pendant le conflit dans le pays.

Londoño a souligné à travers son compte sur le réseau social Twitter qu’il fournit une « version volontaire » sur la participation des mineurs au conflit et a souligné qu ‘ »en tant que révolutionnaire, il n’a pas peur de la vérité ». « Nous n’échouerons pas à la Colombie, ni aux victimes ni au désir national de paix avec justice sociale », a-t-il ajouté.

« Dans ma comparution, j’expliquerai notre politique d’admission, notre politique de santé et de soins sexuels et reproductifs. Je m’excuse pour la conduite que les membres de notre ancienne guérilla ont pu commettre dans ces affaires. Cela n’aurait jamais dû arriver », a-t-il souligné.

Ainsi, il a souligné qu ‘ »il n’hésitera pas » lorsqu’il s’agit de « raconter en toute transparence » les événements pour lesquels il comparaît devant le JEP et a souligné que son engagement « est d’œuvrer pour la paix avec la justice sociale et cela n’est que possible la main de la vérité et de la réconciliation. «

«Aux victimes, mon plus grand respect et solidarité. Je partage leur douleur. L’horreur de la guerre n’aurait jamais dû se produire», a déclaré ‘Timochenko’ dans une série de messages publiés sur le réseau social, sans pour l’instant avoir transcendé le contenu de votre déclaration.

Pour sa part, le JEP a souligné que «c’est la première fois dans l’histoire du pays que le commandant en chef des FARC éteintes est traduit en justice pour rendre compte du recrutement de mineurs».

L’agence a précisé que Londoño « devra parler de l’existence, de l’origine et de l’évolution de la politique qui a guidé ou permis l’implication d’enfants et d’adolescents dans les FARC, et devra répondre aux questions posées par les victimes accréditées dans l’affaire » .

« Londoño n’était pas seulement le dernier haut dirigeant des FARC jusqu’à la signature de l’accord de paix en 2016 », a souligné le JEP, rappelant que « Timochenko » « faisait partie de l’état-major central depuis 1982, qui définissait le politique de recrutement des enfants et des adolescents « .

Londoño est actuellement le chef de la Común Alternative Revolutionary Force (FARC), le parti politique issu de la guérilla défunte après l’accord de paix. Une partie du groupe armé s’est séparée et continue d’être active en tant que groupe dissident après avoir rejeté le pacte.

La Colombie subit une vague de violence en raison de la lutte entre groupes rivaux pour s’emparer des anciens territoires et entreprises des FARC, s’attaquant non seulement aux anciens guérilleros qui ont choisi de déposer les armes, mais aussi aux dirigeants sociaux et aux défenseurs des droits de l’homme. .