L’ancien footballeur international nigérian Christian Obodo, 36 ans, kidnappé dimanche dans l’État du Delta, a réussi à s’échapper, a-t-il expliqué lundi.

Obodo, 36 ans, a été enlevé dimanche par des inconnus dans la ville de Warri, dans le sud du pays, a déclaré à l’. le porte-parole de la police Onome Onowakpoyeya.

«Ils ont poussé ma petite amie hors de la voiture», a-t-il expliqué à l’. par téléphone, ajoutant qu’en plus des deux assaillants, un troisième homme armé se trouvait dans une autre voiture derrière.

«J’ai prié et essayé d’avoir une conversation avec eux et leur ai demandé ce que j’avais fait, ils m’ont crié dessus et m’ont dit que si je faisais du bruit, ils me tueraient. Quand j’ai regardé derrière et que j’ai vu que j’avais de l’espace, j’ai couru», a expliqué Obodo.

Onowakpoyeya a confirmé qu’Obodo avait été brièvement enlevé et était maintenant libre.

Les enlèvements contre rançon par des gangs criminels sont courants dans le pays le plus peuplé d’Afrique, en particulier dans la région du Delta, riche en pétrole.

Obodo avait déjà été kidnappé dans la même région en 2012 et sauvé un jour plus tard par la police. Puis ses otages ont exigé 188 000 dollars (149 000 euros) pour sa libération.

Après avoir joué pour la Fiorentina et l’Udinese entre autres, l’ancien milieu de terrain a mis fin à sa carrière en 2017 à Apollon Smyrnis.

str-lhd / del / pm