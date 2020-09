Kim Jong-il, feu le dirigeant nord-coréen – AP

Un homme qui prétend être l’ancien garde du corps de Kim Jong-il, feu le dirigeant nord-coréen, a déclaré craindre pour sa vie s’il était expulsé vers la Corée du Sud après que le Canada eut rejeté sa demande d’asile.

«La situation est sombre», a déclaré Lee Young-guk, 57 ans, au Toronto Star. «(Le régime nord-coréen) a tenté de me kidnapper quand j’étais en Corée du Sud. Si le Canada me renvoie là-bas, je suis un homme mort. »

M. Lee, qui a publié un livre «J’étais le garde du corps de Kim Jong-il», affirme avoir entamé un séjour de dix ans dans l’équipe de sécurité du défunt père du chef actuel Kim Jong-un en 1978, après quoi il est devenu conseiller militaire de 1988 à 1991.

Selon son récit, il s’est échappé deux fois, et la première fois il a été capturé et envoyé au camp de concentration de Yodok pendant cinq ans, où il a personnellement enterré plus de 300 détenus qui sont morts.

En 2000, il a réussi à fuir vers Séoul, la capitale sud-coréenne, via la Chine – une route commune, mais dangereuse, pour les transfuges.

Mais en 2016, il a quitté la Corée du Sud pour le Canada, arrivant à Toronto avec sa femme et ses deux enfants et demandant l’asile au motif qu’il faisait face à des menaces pour sa critique ouverte du Nord alors que les deux pays tentaient de stabiliser leurs relations.

Il allègue également avoir été confronté à deux tentatives d’enlèvement en Corée du Sud, en 2004 et 2007, bien qu’il n’ait choisi de les signaler qu’en 2014, bien après le délai légal de cinq ans pour les poursuites.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déclaré qu’elle avait rejeté sa demande car elle manquait de crédibilité. Il l’a accusé d’avoir minimisé son rôle de conseiller militaire sous le régime autoritaire de Kim et s’est demandé pourquoi il avait attendu si longtemps pour signaler les enlèvements.

« Il n’y a aucune possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés ou soumis, selon la prépondérance des probabilités, à un danger de torture ou à un risque de mort ou à un risque de traitement ou de punition cruels et inhabituels en Corée du Sud », a déclaré Brenda Lloyd, l’arbitre en matière d’asile.

M. Lee a déclaré au Star qu’il était déçu et qu’il ferait appel, arguant que: «Dans un système dictatorial, si vous ne suivez pas ce que le gouvernement vous dit de faire, toute votre famille et vous êtes punis et détruits.»

L’affaire se présente à un moment où les groupes de transfuges nord-coréens font face à une pression croissante du gouvernement sud-coréen, désireux de se réconcilier avec Pyongyang, pour atténuer leurs activités.

En juillet, Human Rights Watch a accusé Séoul d’essayer d’intimider des militants transfuges qui envoyaient des tracts à travers la frontière qui critiquaient fortement le leadership et les droits du Nord.

Le gouvernement sud-coréen a soudainement imposé de nouvelles formalités administratives à ces groupes avec la menace d’une augmentation des inspections.

«La récente controverse concernant les dépliants transfrontaliers ne doit pas ignorer la nécessité de soutenir et de protéger une société civile diversifiée qui presse la Corée du Nord de respecter les droits de l’homme», a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint pour l’Asie.

Séoul a nié avoir agi pour tenter de rétablir les relations bilatérales endommagées après l’échec des pourparlers internationaux visant à mettre fin au programme d’armes nucléaires de Pyongyang.

Jack Kim de HanVoice, un groupe de défense des droits de l’homme basé à Toronto en Corée du Nord, a déclaré au Star que le cas de M. Lee mettait en évidence la dynamique complexe entre le Nord et le Sud et les déserteurs, souvent pris au milieu d’une politique en mutation rapide.

Les réfugiés nord-coréens ont également été victimes de discrimination, a-t-il déclaré, ajoutant: «Il est probable qu’il y ait des agents du nord dans le pays. Il est difficile de quantifier combien il y en a, mais les Nord-Coréens ont une peur subjective. »