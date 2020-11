L’ancien gouverneur de Porto Rico (1977-1985), Carlos Romero Barceló, applaudit lors du message de l’état de la nation ce jeudi, au Centro de Bellas Artes de Santurce à San Juan (Porto Rico). . / Thais Llorca / Archives

San Juan, 1er novembre . .- L’ancien gouverneur de Porto Rico Carlos Romero Barceló (1977-1984), a été admis dans un hôpital de San Juan à la suite d’une pneumonie.

Sa fille Melinda Romero, a rapporté dans un communiqué qu’il était traité pour cela et qu’il ne souffrait pas de covid-19.

«Mon père a été hospitalisé à la suite d’une pneumonie sévère et reçoit actuellement des soins en unité intensive pour éviter les complications. Heureusement, le COVID-19 a été écarté donc il reste à être attentif à l’évolution du traitement», a-t-il expliqué.

À son tour, il a remercié tous ceux qui «se sont préoccupés de la santé de mon père et continuent de prier pour sa santé».

“Dès que nous aurons des informations sur le développement de son rétablissement, nous les communiquerons à nos parents, amis et sa famille élargie dans la population de Porto Rico”, a-t-il dit.

Son partenaire du parti et candidat au poste de gouverneur du Nouveau Parti progressiste (PNP), Pedro Pierluis, que Romero a présidé, pour les élections du 3 novembre, a demandé après avoir entendu la nouvelle une prière pour son amélioration et a exprimé sa confiance dans un récupération rapide.

Romero est né dans la capitale de Porto Rico en 1932.

Entre 1969 et 1976, il a été maire de San Juan de Puerto Rico où il a modernisé le système des ordures et lutté contre le problème de la drogue et pour améliorer la situation du logement.

En plus d’avoir été président du Nouveau Parti progressiste (PNP), l’un des deux principaux partis de l’île avec le Parti démocratique populaire (PPD) à plusieurs reprises, il a également été sénateur entre 1985 et 1988.

En 1992, il a été élu représentant de Porto Rico devant la Chambre des représentants des États-Unis, poste auquel il a été réélu en 1996.

Aux élections du gouverneur, tenues le 6 novembre 1984, il fut battu par Rafael Hernández Colón, du Parti démocratique populaire.

Surnommé par ses amis et ennemis le «cheval», il a réussi à déchaîner les passions les plus émouvantes pendant ses mandats de maire et de gouverneur.

Sa famille est impliquée dans la politique sur l’île depuis longtemps.

De plus, son grand-père maternel, Antonio R. Barceló, a été l’un des fondateurs du Parti libéral et le premier président du Sénat de Porto Rico.