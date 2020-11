Dans l’image, l’ancien secrétaire mexicain à la Défense du Mexique Salvador Cienfuegos. . / Paolo Aguilar / Archives

New York, 5 novembre . .- L’ancien secrétaire mexicain à la Défense Salvador Cienfuegos, détenu aux États-Unis et accusé de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, a plaidé non coupable de ces accusations ce jeudi lors d’une audience virtuelle devant un tribunal fédéral de New York. York, où il sera jugé.

Le bureau du procureur fédéral du district est de New York, qui a présenté les accusations contre l’ancien secrétaire à la Défense sous le gouvernement d’Enrique Peña Nieto (2012-2018), a également indiqué que la prochaine audience était fixée au 18 novembre lorsque Cienfuegos comparaîtra. pour la première fois devant le juge Carol Amon, qui présidera son procès.

Cienfuegos, qui pourrait comparaître en personne lors de sa prochaine nomination au tribunal -qui a été fermé pendant plusieurs mois en raison du covid-19-, a été transféré le 2 novembre de la ville de Los Angeles (Californie) après qu’un juge a refusé. lui accorder une caution après avoir été arrêté à son arrivée dans cette ville.

Le Mexicain a été arrêté le 15 octobre de cette année à l’aéroport de Los Angeles, accusé par le parquet fédéral de New York, dans le comté de Brooklyn, où le baron de la drogue mexicain Joaquín “el Chapo” Guzmán a également été jugé. et le blanchiment d’argent, et qu’il a réclamé son transfert pour poursuivre le processus judiciaire.

Le général à la retraite a plaidé non coupable par l’intermédiaire de son avocat Ed Siapone lors de la courte audience virtuelle pour relire les accusations parce qu’il a été transféré hors de la juridiction, qui a eu lieu après avoir été suspendu aujourd’hui pour des problèmes techniques.

Le juge qui a lu les accusations portées contre le Mexicain a suggéré que les 70 jours dont dispose le bureau du procureur pour ouvrir un procès commencent le 18 novembre. Jusqu’à ce jour, votre avocat en profitera pour rencontrer le parquet et examiner les preuves que vous avez contre votre client

Les crimes, selon l’accusation, ont été commis entre 2015 et 2017, lorsque Cienfuegos était en charge du Secrétariat de la Défense nationale du Mexique.

L’accusation du gouvernement américain contre le militaire à la retraite affirme qu’il est impliqué dans la production, le trafic et la distribution de 1000 kilogrammes de marijuana, 500 grammes ou plus de méthamphétamine, 5 kilogrammes ou plus de cocaïne et 1 kilogramme d’héroïne.

Cienfuegos était considéré comme l’un des soldats les plus réputés des forces armées et hautement estimé parmi les troupes, une carrière assombrie par le massacre d’Ayotzinapa et, maintenant, par son arrestation à la demande de la US Anti-Drug Agency (DEA, dans son acronyme en anglais). ).