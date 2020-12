Ancien Président français Valery Giscard d’Estaing (JACQUES DEMARTHON / .)

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing est décédé ce mercredi soir à l’âge de 94 ans et “à la suite du covid-19” et ses obsèques se dérouleront “dans la plus stricte intimité”, a indiqué sa famille dans un communiqué.

«Valéry Giscard d’Estaing est décédé mercredi 2 décembre dans sa maison familiale du Loir et du Cher. Son état de santé s’est détérioré et il est décédé des suites du covid 19 “, affirme sa famille dans un communiqué transmis à l’agence .. Par sa volonté expresse, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité familiale ».

Giscard, qui avait 94 ans et dirigeait la France entre 1974 et 1981, avait été interné à Tours, dans l’ouest du pays, en novembre.

Il avait auparavant été hospitalisé pendant quelques jours à la mi-septembre à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris pour une infection bénigne des poumons. Mais les médecins ont exclu à l’époque qu’il s’agissait d’une infection à coronavirus.

L’ancien président a fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019 au service commémoratif à Paris pour un autre président, Jacques Chirac, qui en fut le premier ministre de 1974 à 1976.

Il était connu pour avoir mené une modernisation de la société française pendant sa présidence, notamment permettre le divorce par consentement mutuel et légaliser l’avortement, et il a été l’un des architectes de l’intégration européenne.

Le politicien conservateur, également président de la Convention qui a rédigé le traité constitutionnel européen, avait passé la séquestration due au coronavirus dans son château familial à Authon, dans le département de la Loire.

