MADRID, 9 sept. (EUROPA PRESS) –

L’ancien président colombien Juan Manuel Santos a qualifié de « calomnie » les accusations portées contre lui pour sa responsabilité présumée dans la procédure judiciaire ouverte dans le pays contre son prédécesseur, Álvaro Uribe, enquêté pour fraude procédurale et corruption de témoins.

« D’où vient-il cela si je n’ai parlé à aucun magistrat du tribunal depuis que j’ai quitté la présidence? », S’est demandé Santos dans une interview au magazine « Semana », dans laquelle il a dit qu ‘ »un ce pays, cette division entre Uribe et Santos n’a fait que du mal. «

« Je serais plus qu’heureux de m’asseoir face à face avec Uribe et de lui dire: nous pouvons être d’accord sur ceci et cela et cela. Ce qui se passe, c’est qu’il a un parti politique et je ne suis qu’un ancien président », a-t-il déclaré, avant d’indiquer que l’ex-président l’a accusé «d’humain et de divin».

Malgré cela, il a insisté sur le fait qu’il « pardonnait » à Uribe et qu’il « n’avait aucune rancune » et « était prêt à s’asseoir avec lui », avant de demander à l’actuel président, Iván Duque, d’œuvrer à « unir le pays ».

Santos a également dénoncé les accusations portées contre lui après la signature en 2016 de l’accord de paix avec la défunte guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et a nié avoir remis la Colombie au groupe.

« Est-ce que Duque est des FARC? À qui l’ai-je donné? Le Centre démocratique », a-t-il dit, tout en soulignant que les critiques à son encontre de ‘Uribismo’ sur cette question « ne lui importent pas ». « Cela me pénètre par une oreille et sort par l’autre. Ils peuvent continuer à me calomnier comme ils l’ont fait au cours des dix dernières années », a-t-il soutenu.

Malgré cela, il a reconnu que l’accord de paix «n’est pas parfait». « S’il peut être amélioré, cela ne peut être fait que si les deux parties sont d’accord », a souligné l’ancien président colombien, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour cet accord.