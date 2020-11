Image d’archive de l’ancien président péruvien Martín Vizcarra. . / Ernesto Arias / Archives

Lima, 13 novembre . .- L’ancien président péruvien Martín Vizcarra a été empêché de quitter le Pérou pendant 18 mois – jusqu’au 12 mai 2022 – à la demande du parquet qui enquêtait sur lui pour des actes de corruption présumés, comme déterminé ce vendredi par le La juge María Álvarez Camacho.

Lors d’une audience virtuelle, le magistrat du premier tribunal national permanent d’enquête préparatoire a jugé fondé le danger de fuite qui a été avancé par le procureur Germán Juárez, qui est en charge des enquêtes préliminaires sur les pots-de-vin présumés livrés à Vizcarra lorsqu’il était gouverneur régional de Moquega il y a. plus de six ans.

L’avocat de Vizcarra, Fernando Ugaz, a exprimé son accord avec la mesure, qui a été adoptée malgré le fait que l’ex-président avait déjà remis ses passeports aux autorités jeudi, signe qu’il n’avait pas l’intention de voyager à l’extérieur du pays.

Au cours de l’audience, le procureur a également fait valoir que la version de Vizcarra selon laquelle les œuvres soupçonnées d’avoir reçu de l’argent illégal ont été jugées par l’intervention du Bureau des Nations Unies pour le développement de projets (UNOPS) n’est pas vraie. .

Quelques minutes avant la décision du tribunal, Vizcarra a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas d’accord avec la demande du procureur Germán Juárez, mais qu’il s’était conformé à la demande.

“Je ne quitterai pas le pays,” je ne vais pas aller dans une clinique “,” je ne vais pas aller dans une ambassade “,” je ne vais pas m’éliminer “, a déclaré Vizcarra, en allusion claire à l’ancien gouverneur Alan García qui s’est suicidé quand un Le procureur est arrivé à son domicile avec un mandat d’arrêt pour les prétendues contributions reçues de la société brésilienne Odebrecht.

Vizcarra, qui n’a pas reconnu la “base légale” de son licenciement par le Congrès lundi dernier, a ajouté qu’il ferait face à l’enquête préliminaire depuis son domicile de Lima.

L’ancien chef de l’Etat a expliqué n’avoir présenté aucune mesure conservatoire à l’encontre du processus législatif ayant ordonné sa révocation car celle qu’il avait présentée en septembre, lors de la première tentative de vacance, n’avait pas été admise par la Cour constitutionnelle.

Cependant, la question de fond de savoir si le Congrès peut destituer un président pour “incapacité morale”, comme appliqué dans son cas, n’a pas encore été résolue au TC la semaine prochaine.

“Il est clair que la situation est assez complexe dans le pays”, a déclaré Vizcarra à propos de la vague de rejet engendrée par son départ de l’exécutif et l’investiture du chef du Congrès, Manuel Merino, à la présidence de la République.

Vizcarra a déclaré qu ‘”il devrait y avoir un changement complet dans l’attitude du gouvernement (de Merino)” car “le cabinet qu’il a présenté n’est pas proche des sentiments de la population” et avec ses déclarations “il appelle à aggraver les choses”.