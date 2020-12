Banque de Photo – ancien président uruguayen Tabaré Vázquez parle lors d’une conférence de presse à montevideo. 23 déc.2019. REUTERS / Mariana Greif

L’ancien président uruguayen Tabaré Vázquez est décédé à l’aube ce dimanche 6 décembre à l’âge de 80 ans, produit d’une rechute due à un cancer du poumon qui l’afflige depuis 2019. Le chef du Broad Front, qui avec sa victoire a brisé en 2004 l’hégémonie des forces politiques traditionnelles du pays – le Colorado Party et le National Party.

Après un traitement médical, on a appris le 13 décembre 2019 que Vázquez s’était remis d’un cancer, évitant ainsi ce qui semblait être un destin fatal: ses deux parents et l’un de ses frères étaient décédés de la même maladie. Ces derniers jours, son fils avait rapporté qu’il se remettait d’une thrombose, mais souffrait d’une insuffisance rénale à laquelle il faisait face «de bonne humeur».

Sa famille a rapporté après la mort que un réveil n’aura pas lieu «En vertu des protocoles sanitaires établis par le gouvernement national», et il y aura un cérémonie intime réservée à vos enfants et petits-enfants. “Nous exhortons la population à accompagner ces actes depuis ses foyers par une couverture journalistique”, a ajouté le communiqué.

Tabaré Vázquez, salue depuis le balcon du palais présidentiel d’Estevez sur la Plaza de la Independencia, à Montevideo, le 1er mars 2005. . PHOTO / ANTONIO SCORZA

Un combattant frontal contre le tabagisme

C’est peut-être pourquoi Durant sa jeunesse, après avoir été diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de la République en 1969, il a choisi de se spécialiser en oncologie et la radiothérapie, pour laquelle il a obtenu en 1976 une bourse du gouvernement français à l’Institut Gustave Roussy de Paris, axée sur l’étude du cancer.

Le drame familial pourrait même expliquer la campagne qui est devenue un fleuron de ses deux mandats de président uruguayen (2005-2010 et 2015-2020): la lutte contre le tabagisme. Depuis son arrivée à la présidence en 2005, il a entamé une lutte frontale contre la consommation de tabac à laquelle il a été confronté lors d’un essai qui a réussi avec Philips Morris International, l’une des multinationales les plus puissantes au monde.

Tabaré Vázquez et sa femme, Maria Auxiliadora, saluent la foule au milieu de la campagne pour la présidence en octobre 2004. . PHOTO / MIGUEL ROJO ****

Par le décret 268/05, cristallisé dans la campagne dite «un million de remerciements», Tabaré a instauré l’interdiction de fumer dans tous les locaux fermés à usage public et tous les lieux de travail, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Ceux qui ne respecteraient pas la norme seraient sanctionnés par une amende qui serait doublée en cas de récidive.

À la fois, Toutes sortes de publicités dans les médias incitant à l’usage du tabac étaient interdites. La mesure oblige également les compagnies de tabac à imprimer des avertissements forts avec des images et des messages puissants sur les boîtes de cigarettes qui avertissent des effets possibles du tabac sur le corps. Ces images et messages doivent occuper 50% de l’espace total dans la boîte. Il était également interdit aux entreprises d’utiliser des termes tels que «faible teneur en goudron», léger »,« ultraléger »ou« souple »sur leurs boîtes.

Donc, L’Uruguay a été le premier pays d’Amérique à mettre en œuvre une mesure de ce type et le septième au monde.

Tabaré Vázquez, président de l’Uruguay, vote lors des élections municipales du 8 mai 2005 à Montevideo. Le Broad Front est le favori pour gagner, pour la quatrième fois consécutive la municipalité de Montevideo. PHOTO . / MIGUEL ROJO ****

Une vie traversée de succès et de revers en politique

La vie politique de Tabaré contient une série de jalons qui l’ont à jamais introduit dans les livres d’histoire de son pays. Avec Julio Sanguinetti, il a été élu président de l’Uruguay à deux reprises lors d’élections démocratiques, en plus de devenir le premier maire de gauche de son pays., en remportant les élections de 1989 à Montevideo, puis en 2005, il est finalement devenu le premier président de gauche, rompant ainsi l’alternance centenaire entre le Colorado et les ressortissants au pouvoir.

Avant ces réalisations, cependant, il a subi une série d’échecs. Avant d’atteindre la plus haute position politique du pays, Tabaré a subi deux défaites consécutives qui auraient pu le pousser à abandonner, mais ce n’est pas le cas. En 1994, il a perdu le parti interne contre Danilo Astori, et en 1999 il a été de nouveau vaincu mais au second tour contre une coalition des partis majoritaires.

Jose “Pepe” Mujica embrasse le président sortant, Tabaré Vázquez après avoir reçu de lui le commandement présidentiel. PHOTO . / MIGUEL ROJOzzzz

De plus, depuis le rétablissement de la démocratie dans le pays de l’Est en 1985, Vázquez a partagé la liste des politiciens les plus populaires avec deux autres Frente Amplio: José Mujica et Danilo Astori.

Cependant, malgré ses pierres d’achoppement et ses réalisations, lors de ses premiers pas en politique, il s’est défini comme un «étranger». «Je me sentais comme un étranger, pas maintenant, mais au début je l’ai fait. Outsider dans la politique des partis et dans la fonction publique. Dans tous les environnements dans lesquels j’ai vécu, avant mon activité politique, je ne me suis jamais senti mal à l’aise, j’ai toujours eu de la reconnaissance, du respect professionnel. Dans le domaine politique, les choses ont changé, plusieurs fois je me suis senti comme un crapaud d’un autre puits. C’est comme s’ils vous disaient que les propriétaires de l’Uruguay sont les autres, ceux qui ont fait l’Uruguay sont les autres, vous n’avez rien à voir avec ça, vous n’avez rien fait pour le pays », écrit-il dans le livre« Tabaré Vázquez. Mystères d’un leadership qui a changé l’histoire »par Edison Lanza et Ernesto Tulbovitz publié en 2004.

Tabaré Vázquez en campagne à Montevideo, Uruguay, en 2014. Photographe: Mariana Greif Etchebehere / Bloomberg

Origine en banlieue et polémiques sous sa présidence

Tabaré Ramón Vázquez Rosas est né le 17 janvier 1940 dans le quartier ouvrier de La Teja, dans la banlieue de la ville de Montevideo. Durant sa jeunesse, Vázquez et un groupe d’amis ont fondé l’Arbolito Club, à côté de la Plaza Lafone, dont il était président et qui est devenu le pilier de l’organisation des tablados du Carnaval.

Pendant son temps comme étudiant en médecine, il a commencé à servir en tant que membre du Parti socialiste (PS), une petite organisation marxiste qui, au début des années 1970, a acquis une notoriété inattendue en rejoignant le Mouvement de libération nationale-Tupamaros, un organisateur de guérilla urbaine et féroce. battus par le coup d’État militaire de 1973. Plus tard, et avec le retour de la démocratie, les anciens militants de plusieurs de ces partis ont formé le Front large, avec lequel Vázquez est arrivé au pouvoir des années plus tard.

Le tout nouveau président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, reçoit la ceinture présidentielle de Tabaré Vázquez, à Montevideo, en Uruguay. REUTERS / Mariana Greif

Sur un niveau personel, Tabaré Vázquez a été marié à María Auxiliadora Delgado jusqu’à sa mort en 2019. Le couple a eu trois enfants biologiques (Álvaro, Javier et Ignacio) et un adopté (Fabián).

Au début de cette année, lorsqu’il a quitté la présidence après son deuxième mandat, plusieurs études d’opinion l’ont placé comme le leader latino-américain le plus apprécié, sans que son taux d’approbation soit descendu en dessous de 65% au cours de ses cinq années au pouvoir.

Des années auparavant, après son premier mandat, ce médecin, leader du football, passionné de pêche et membre de la franc-maçonnerie, avait également réussi à terminer son premier gouvernement avec un haut niveau d’approbation et a ouvert la voie à José Mujica pour devenir son successeur. .

Durant sa présidence, elle a eu une série de frictions avec lui à la suite de la présentation du projet d’interruption de grossesse, en raison de sa foi catholique. L’initiative, présentée par le Broad Front lui-même et approuvée par le Parlement, était le seul veto présidentiel au cours de son premier mandat. L’Uruguay a finalement légalisé l’interruption de grossesse sous l’administration de Mujica et Vázquez a dû accepter la loi une fois que son deuxième gouvernement est entré en fonction.

Le président Tabaré Vázquez et son vice, Raúl Sendic, saluent la foule en route vers la place de l’indépendance à Montevideo, en Uruguay, en mars 2015. .

