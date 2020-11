Image d’archive de l’ancien président péruvien Martín Vizcarra. . / Ernesto Arias / Archives

Lima, 15 novembre . .- L’ancien président péruvien Martín Vizcarra a décrit Manuel Merino, qui a démissionné ce dimanche de son poste de président du Pérou après six jours de mandat, comme un “petit dictateur” et a demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer rapidement sur la situation. motif qui a conduit à son propre licenciement lundi dernier.

Vizcarra a réagi avec indignation à la démission de Merino, après une nuit violente au cours de laquelle deux manifestants sont morts à Lima, car il considérait que la protestation des citoyens répondait au fait que la démocratie «craquait» par un gouvernement «autoritaire et dictatorial».

“Un petit dictateur est sorti du palais (du gouvernement). Il ne s’agit pas de changer pour un autre qui a plus d’études, plus d’empathie ou de sympathie, ce n’est pas ce que c’est”, a commenté Vizcarra avec les journalistes rassemblés devant son domicile.

L’ex-président, qui a succédé à son tour à Pedro Pablo Kuczynski en 2018, a ajouté que la démission de Merino ne résout pas la crise politique dans le pays.

“Aujourd’hui, je crois qu’un pas a été franchi sur la longue route du rétablissement de la démocratie dans notre pays”, a déclaré l’ancien président après avoir souligné la participation des jeunes aux marches de protestation.

Vizcarra a ajouté que “la démission de Merino est un pas, elle ne résout pas le problème car l’affirmation que tout le Pérou a faite n’est pas parce que M. Merino se retire, c’est pour retrouver la démocratie et les institutions”.

RETOUR AU POUVOIR

Concernant la proposition du Parti pourpre d’annuler le vote qui a décidé sa propre révocation de la présidence de la République, et donc de reprendre ses fonctions, Vizcarra a déclaré que les 105 parlementaires qui avaient approuvé sa vacance avaient maltraité la Constitution de manière “illégale” pour prendre l’exécutif.

En ce sens, il a laissé entendre qu’il serait prêt à revenir au pouvoir si possible, une position qui a immédiatement soulevé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, où l’on a insisté sur le fait que les marches massives qui ont secoué le pays ces jours-ci n’avaient rien à voir avec cela. faire avec le président, mais avec la situation politique générale.

En tout état de cause, Vizcarra a demandé à la Cour constitutionnelle (TC) de se réunir en urgence et de résoudre la réclamation juridictionnelle présentée en septembre sur le motif des motions de vacance ou de révocation présentées par le Parlement contre lui, c’est-à-dire sur “l’incapacité morale “attribuée à un représentant.

“N’attendez pas mercredi, pour que la décision soit prise maintenant, pour une réunion d’urgence et que la Cour constitutionnelle statue immédiatement avec un sentiment d’urgence. Face à la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas attendre”, a déclaré Vizcarra en raison de que le TC a annoncé que la résolution serait communiquée le 18 prochain.

L’exécutif, alors dirigé par Vizcarra, par l’intermédiaire du parquet de l’État, s’est demandé si le Parlement pouvait attribuer la notion d ‘«incapacité morale permanente» à la révocation d’un président pour une affaire de corruption présumée, telle que celle ouverte contre lui dans un enquête préliminaire du bureau du procureur alors qu’il était gouverneur régional de Moquegua entre 2011 et 2014.