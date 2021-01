L’ancien président péruvien Martín Vizcarra a demandé vendredi de reporter les élections générales du 11 avril à mai, en raison d’une deuxième vague de la pandémie de covid-19 qui a poussé les soins hospitaliers dans le pays à la limite.

“Il ne peut y avoir d’élections en avril”, a déclaré Vizcarra dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux.

“Il ne s’agit pas de reporter les élections de trois mois ou d’un an (…) Il n’y aura pas de problème si les élections ont lieu le 23 mai”, a proposé l’ancien président (2018-2020).

Vizcarra, qui se présente au Congrès lors de ces élections pour le parti We Are Peru, a suggéré que l’épidémie d’infections à laquelle son pays est confronté depuis janvier serait maîtrisée en mai.

Si aucun candidat à la présidentielle n’obtient la majorité, les deux plus votés iront à un second qui pourrait se tenir le 27 juin.

Le gouvernement intérimaire du Pérou dirigé par le membre du Congrès Francisco Sagasti termine son mandat le 28 juillet, date à laquelle il doit remettre le poste à son successeur choisi lors des urnes.

Sagasti a exclu jeudi le report des élections et a réitéré l’engagement du gouvernement à organiser les élections le 11 avril.

Jusqu’à présent, en janvier, le nombre de morts est passé d’une moyenne de 50 par jour à un peu plus d’une centaine la semaine dernière. Et les infections quotidiennes sont passées de 1 000 à 5 000.

L’augmentation a envoyé 10 000 hospitalisations et plus de 1 200 patients en soins intensifs au 21 janvier.

Les unités de soins intensifs sont à 90% de leur capacité et les autorités sanitaires estiment que le nombre d’infections et de décès augmentera en février et mars.

“Si les experts de la santé le recommandent, ils auront notre soutien. La vie vaut plus qu’un vote”, a écrit sur Twitter José de Ochave, le candidat à la vice-présidence de la gauche Ensemble pour le Pérou.

“Nous ne pouvons pas être indolents et irresponsables, et arriver en mars avec des hôpitaux effondrés et – Dieu nous en préserve – avec des morts dans les rues, et faire semblant que le 11 avril nous irons aux élections”, a déclaré Daniel Calaverear, candidat à la présidentielle de Somos. Pérou.

La campagne électorale péruvienne se déroule sous des restrictions, telles que l’interdiction des réunions publiques pour éviter les agglomérations considérées comme l’une des sources de contagion.

Sagas ti dirige depuis le 17 novembre, à la tête du Congrès, un gouvernement intérimaire après la crise politique qui a secoué le pays ce mois-là en raison de la restitution de Martín Vizcarra et de la démission de son successeur Manuel Merino au milieu des manifestations qui ont fait deux morts .

Le Pérou, qui compte 33 millions d’habitants, a enregistré environ 1,1 million d’infections et plus de 39 200 décès depuis le début de la pandémie en mars.

