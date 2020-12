Après avoir purgé une peine de 48 mois aux États-Unis, l’ancien procureur anticorruption, Luis Gustavo Moreno, a été expulsé vers la Colombie / (Migración Colombia).

A midi le vendredi 4 décembre, le directeur de la migration Colombie, Juan Francisco Espinosa, a confirmé l’arrivée en Colombie de Luis Gustavo Moreno, ancien chef anti-corruption du bureau du procureur général.

Moreno a été impliqué dans le scandale du “ Toga Cartel ” en 2017, dans lequel, par l’intermédiaire de procureurs chargés de la surveillance, des membres de la Cour suprême de justice de Colombie ont commis des crimes de corruption et de commotion cérébrale.

L’ancien procureur anti-corruption est arrivé en tant que déporté des États-Unis sur un vol commercial. Une fois entré sur le sol colombien, il a été détenu par des agents de l’immigration du bureau régional d’El Dorado et mis à la disposition de la CTI du bureau du procureur général, pour répondre des crimes. commotion cérébrale Oui mauvaise utilisation des informations privilégiées.

L’ancien fonctionnaire est arrivé en Colombie après avoir purgé une peine de 48 mois avec la justice américaine pour les délits de complot en vue de blanchir de l’argent, de complot en vue de commettre une fraude dans les traites bancaires et de fraude bancaire. Voici l’heure de son arrivée à Bogotá le 4 décembre:

Pour crimes de commotion cérébrale et utilisation abusive d’informations privilégiées, Luis Gustavo Moreno est arrivé à Bogotá pour comparaître devant le tribunal / (Migración Colombie).

L’accusé a été capturé le 27 juin 2017 et extradé le 17 mai 2018. Il était également professeur d’université et à la fin de son poste de chef de la division anticorruption du parquet, il a été condamné à 4 ans et 10 mois de prison pour Cour suprême de justice de Colombie, en plus des 48 mois de prison qu’il a déjà payés aux États-Unis.

De son côté, le Conseil supérieur de la magistrature l’a disqualifié pendant 15 ans de l’exercice de ses fonctions de procureur.

Voici comment les nouvelles de la migration en Colombie de l’aéroport international El Dorado de Bogotá ont officialisé:

Migration La Colombie a confirmé l’arrivée en Colombie en raison de l’expulsion de l’ancien procureur anticorruption, Luis Gustavo Moreno / (Migración Colombia).

Ce qui se passe dans le cas de la condamnation en Colombie pour l’ancien officiel et élément clé du «cartel de Toga» doit être transféré dans les locaux du bunker du bureau du procureur à Bogotá.

Pendant son séjour, il répondra à la justice dans le cadre de l’enquête contre lui pour des demandes d’argent (500 millions de pesos) de l’ancien gouverneur de Cordoue, Alejandro Lyons, pour retarder les enquêtes que le parquet menait contre l’ancien président de Sahagún.

