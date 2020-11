NEW YORK (AP) – L’ancien secrétaire général mexicain à la Défense, Salvador Cienfuegos Zepeda, a plaidé non coupable jeudi à des accusations de trafic de drogue devant un juge de New York.

Après que sa mise en accusation par vidéo et audioconférence devant un juge ait été reportée en raison de problèmes d’écho, Cienfuegos a répondu aux questions de routine du magistrat Steven Gold, qui a fixé la prochaine audience au 18 novembre.

Les procureurs aux États-Unis accusent le général d’association illicite pour la distribution et l’importation de drogues et de blanchiment d’argent.

Les procureurs soulignent que Cienfuegos, 72 ans, a aidé le cartel H-2 alors qu’il était en charge des forces armées de 2012 à 2018 sous le gouvernement du président de l’époque Enrique Peña Nieto.

L’acte d’accusation contre Cienfuegos vient du tribunal fédéral du district est de New York, situé à Brooklyn. Pour cette raison, le général a été transféré de Los Angeles à New York.

Au cours de la courte audience de jeudi, Cienfuegos a accepté de permettre à ses avocats de rencontrer le parquet pour discuter des éléments de preuve dans l’affaire. La mise en accusation a été truffée de problèmes techniques. Le juge Gold a répété à maintes reprises que les personnes se connectant par téléphone devaient se taire, mais l’écho était trop fort et il a reporté l’acte d’accusation de plus d’une heure.

Edward Sapone, un avocat de Cienfuegos, a déclaré à l’AP par courrier électronique que son client avait plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

“Maintenant que le général Cienfuegos Zepeda est dans notre district, nous examinerons toutes les demandes juridiques appropriées, y compris celles liées à la mise en liberté sous caution et aux preuves”, a déclaré Sapone.

Un lien éventuel n’a pas été discuté lors de l’audience de jeudi.

Selon le site Web du bureau fédéral des prisons américaines, Cienfuegos est situé dans le centre de détention métropolitain de Brooklyn, une prison de haute sécurité.

Les procureurs de New York accusent Cienfuegos d’avoir participé au cartel H-2 en échange de pots-de-vin.

Les procureurs ont décrit le cartel comme une organisation dirigée par Juan Francisco Patrón Sánchez, également connu sous le nom de H-2, qui opérait depuis Nayarit et Sinaloa. Le cartel, selon les procureurs, avait des cartes de distribution de médicaments à Los Angeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Caroline du Nord et New York, à travers lesquelles des milliers de kilos de drogue étaient distribués. Au Mexique, le cartel a commis des meurtres et utilisé la torture contre des organisations rivales.

Cienfuegos aurait aidé le cartel en veillant à ce qu’aucune opération militaire ne soit menée contre lui et aurait également lancé des opérations militaires contre des groupes rivaux. Le général a localisé le transport maritime pour les expéditions de cocaïne et a aidé à étendre le territoire, a déclaré le bureau du procureur de New York.

Le général est l’ancien fonctionnaire le plus haut gradé arrêté dans le gouvernement mexicain depuis l’arrestation de Genaro García Luna, l’ancien secrétaire à la Sécurité publique du pays et qui a été arrêté au Texas en 2019. García Luna a plaidé non coupable des accusations de trafic de drogue qui pèsent sur le.

Cienfuegos risque une peine minimale de 10 ans de prison.

Le correspondant d’Associated Press, Tom Hays à New York, a contribué à ce rapport.