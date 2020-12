En juin 2017, l’ancienne procureure de Justice et Paix, Hilda Jeaneth Niño, a été arrêtée pour avoir prétendument acquis des biens avec de l’argent illicite, à la suite d’une collaboration avec d’anciens paramilitaires dans le cadre de la loi Justice et Paix / (Cristian Garavito / El Espectador).

Dans la matinée du jeudi 24 décembre, le juge 22 de l’exécution des peines de Bogotá a accordé la liberté conditionnelle à Hilda Jeaneth Enfant Farfán, ancien procureur délégué à la Cour de justice et de paix.

Actuellement, Niño Farfán paie une peine de cinq ans de prison pour avoir favorisé les trafiquants de drogue Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera et Orlando Villa Zapata à entrer dans Justice et Paix en tant que paramilitaires. Entre 2013 et 2017, l’ancien procureur aurait reçu environ 400 millions de pesos et deux camions en échange.

Eh bien, la décision de libérer sous condition l’ancienne fonctionnaire a été prise après qu’elle a payé une caution et un bon comportement a été démontré de sa part dans le centre de détention où elle se trouvait, alors, le 7 décembre 2020. le dossier qui tient son greffe judiciaire prouve qu’il a déjà effectué le paiement de 250 millions de pesos qu’il a promis de rendre.

Selon ce qui était indiqué dans le bulletin de notes du dossier biographique du détenu, le tribunal a déterminé que Niño Farfán avait eu une performance et une conduite positives pendant sa détention:

Sa performance pendant la période de privation de liberté est positive, étant donné qu’il a maintenu sa conduite au degré de bonne et d’exemplarité. L’hospitalisation physique terminée est suffisante pour que l’accusé ait reconsidéré son comportement illicite et la possibilité qu’elle a de réintégrer la société

En guise de condition supplémentaire préalable à la prestation de liberté demandée par l’ancien procureur, il devait payer la somme de dix salaires minimums mensuels légaux en vigueur, évalués à plus de huit millions de pesos.

En outre, l’ancienne fonctionnaire a déjà purgé plus des trois cinquièmes de sa peine de 64 mois de prison, puisqu’elle a été détenue physiquement pendant 42 mois et en a échangé 11 autres.

Le 22e tribunal d’application de la peine a précisé que «l’absence de sanctions disciplinaires conduit au discernement de la valeur réelle de la liberté, et qu’il n’est pas nécessaire pour elle de continuer à être privée de liberté, compte tenu du fait que son processus de réhabilitation est positif en raison d’elle. bonne conduite pendant la période de privation de liberté en détention formelle ».

Le contexte de l’affaire

Hilda Niño Farfán travaillait comme procureure pour la justice et la paix lorsqu’elle a commencé à faire l’objet d’une enquête pour, apparemment, avoir reçu de l’argent de trafiquants de drogue qui cherchaient à entrer et à bénéficier des avantages accordés par la loi Justice et paix. Niño Farfán a été capturée en 2017 et condamnée à cinq ans et quatre mois de prison en août 2020. L’ancienne procureure, qui ne purgera que quatre mois de sa peine, a demandé sa libération.

Sous prétexte qu’il a déjà payé une partie de l’argent qu’il devait restituer à l’État colombien, chiffre qui s’élève à 250 millions de dollars, Niño a demandé à un juge de la peine de Bogota de lui rendre sa liberté.

D’après les enquêtes menées contre l’ancien procureur, le trafiquant de drogue Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias El Mellizo, Il aurait payé 250 millions de dollars à Niño, par l’intermédiaire de l’avocat Juan Carlos Restrepo Bedoya, pour qu’il puisse y avoir accès et remettre son casier judiciaire entre les mains de l’entité Justice et Paix.

Grâce à Niño Farfán, Mejía a été effectivement protégée par la loi Justice et Paix, cependant, lorsque son entrée irrégulière a été découverte, il a été expulsé de l’entité et son cas a été renvoyé au système judiciaire ordinaire. Compte tenu de ce qui s’est passé, la Cour suprême de justice, en charge des décisions dans l’affaire, a assuré qu’il était “inacceptable d’étendre l’achat d’adhésions paramilitaires à des trafiquants de drogue pour bénéficier des avantages Justice et Paix”.

Miguel Ángel n’a pas agi seul, son frère Víctor, avec qui il faisait partie du duo criminel Los Mellizos, était également impliqué dans le trafic de drogue et avait une relation directe avec les paramilitaires. Víctor a été tué par la police nationale lors d’une opération menée le 29 avril 2008. Selon le bureau du procureur général, les frères étaient des alliés de l’ancien chef paramilitaire Carlos Castaño Gil et commandaient le bloc Vencedores de Arauca des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC).

(.)

Les frères Mejía ont été rejoints par Óscar Villa Zapata, alias La Mona, qui aurait également donné de l’argent à Niño avec le même objectif en tête. Villa Zapata était impliquée dans des événements de trafic de drogue. Le résultat de Villa était le même que celui de Miguel Ángel Mejía, il a également été expulsé de l’organe de paix de transition et son cas a été renvoyé au système judiciaire ordinaire.

Hilda Niño, devenue procureure après la signature de l’accord de Santa Fe de Ralito, qui a signé l’accord de paix entre l’État colombien et les AUC, avait déjà demandé à bénéficier de la loi concernant son cas en échange d’une collaboration avec la vérité. Ainsi, par exemple, en vertu d’un accord préliminaire, il a réussi à faire en sorte que sa peine dépasse à peine cinq ans de privation de liberté.

Pacto de Ralito / Extrait du livre ‘Pour une généalogie du paramilitarisme en Colombie’

L’ancienne procureure a avoué et accepté sa culpabilité pour le crime de corruption et a promis de collaborer avec la justice et de réparer les dégâts, non seulement rendre l’argent qu’il a reçu, mais aussi demander pardon devant la Cour suprême.

Le nom de Hilda Niño Farfán a également été mis au jour lors de l’enquête ouverte contre l’ancien président de la république Álvaro Uribe Vélez, accusé de falsification de témoins. Selon les enquêtes, Niño avait des informations qui impliquaient l’ancien procureur Eduardo Montealegre, et d’autres responsables, dans un complot organisé contre les frères Álvaro et Santiago Uribe.

Montealegre est sorti pour se défendre contre les accusations et a déclaré que ce que l’ancien procureur avait dit était un “mensonge monumental” et que la seule chose qui elle cherchait à profiter à l’ancien président et à son frère, qui faisaient l’objet d’une enquête pour des liens avec le paramilitarisme et le trafic de drogue.

Voir plus:

Avec les bombardements et en silence: c’est ainsi que s’est passé Noël au Farc

Le salaire total d’un membre du Congrès en Colombie, selon Gustavo Bolívar, peut représenter 182,3 milliards de dollars par mois