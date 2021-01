LONDRES, ANGLETERRE – JANVIER

(Bloomberg) – Partout en Angleterre, les gens sont sur le point d’être frappés par un déluge de nouvelles publicités gouvernementales à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux contenant une demande directe: rester chez soi.

C’est un message familier – et c’est peut-être la raison pour laquelle le public semble ignorer les épaules.

Les données montrent que les Britanniques sont beaucoup plus actifs pendant le troisième verrouillage national actuel que lorsque le premier ordre d’urgence «rester à la maison» a été donné au printemps dernier. Il y a plus de trafic sur les routes, plus de gens dans les trains et plus d’acheteurs qui font des voyages.

Les responsables du gouvernement craignent que trop de gens bafouent les règles alors que le Premier ministre Boris Johnson exhorte le public à faire plus d’efforts pour éviter la propagation du coronavirus. Avec le National Health Service fléchissant sous le poids des patients Covid-19, le Royaume-Uni a déjà le nombre de morts le plus élevé d’Europe avec plus de 87 000 personnes.

Bien qu’il y ait des signes précoces que les taux d’infection commencent à baisser dans des endroits comme Londres et qu’une personne sur 20 a maintenant été vaccinée, les responsables préviennent que la vie pourrait ne pas être revenue à la normale au printemps.

Les images d’un système de santé d’État en train de s’effondrer risqueraient d’infliger d’énormes dommages à la réputation de Johnson, la confiance du public dans la gestion de la crise par le gouvernement déjà gravement compromise depuis qu’elle a commencé.

Hôpital de crise

«Nous voyons maintenant des traitements contre le cancer malheureusement reportés, des ambulances faisant la queue et des unités de soins intensifs se répandre dans les salles adjacentes», a déclaré Johnson vendredi. “Ce n’est pas le moment du moindre relâchement de notre détermination nationale et de nos efforts individuels.”

La semaine dernière, les écoles et les entreprises ont été fermées et on a dit aux gens de rester à la maison pour le travail s’ils le pouvaient et d’éviter tous les déplacements à moins qu’ils ne soient indispensables.

Malgré la crise, le trafic sur les routes britanniques fonctionnait toujours à 63% des niveaux d’avant la pandémie le 11 janvier, selon les chiffres du gouvernement. C’est presque le double du taux au début du premier verrouillage début avril, lorsque le trafic est tombé à 35% des niveaux normaux.

L’utilisation des transports en commun est également en hausse, avec quatre fois plus de voyageurs ferroviaires cette semaine qu’au début du verrouillage printanier. Malgré la fermeture de magasins non essentiels, plus de gens font également leurs courses cette fois-ci, selon le cabinet de recherche Springboard.

Les écoles ne sont ouvertes qu’aux enfants des principaux intervenants, mais signalent des niveaux beaucoup plus élevés qu’au printemps. Les derniers chiffres du gouvernement montrent que 14% des élèves des écoles financées par l’État l’étaient le 11 janvier, contre un niveau global de seulement 2% en avril.

Briseurs de règles

Étant donné la grave menace qui pèse sur le pays, pourquoi les gens sortent-ils plus qu’ils ne le faisaient lorsque la pandémie a frappé pour la première fois? Y a-t-il plus de violation des règles, le public s’ennuie-t-il simplement ou les règles elles-mêmes ne sont-elles pas assez strictes?

Le tableau n’est pas unique au Royaume-Uni. Ailleurs en Europe, les gens sont fatigués des vagues de restrictions. Ce qui rend l’Angleterre différente, c’est que même dès le départ, les messages émanaient d’un gouvernement qui était réticent à restreindre les libertés des gens.

En Espagne et en Italie, qui ont imposé des verrouillages sévères dès le début, des familles entières se sont habituées à vivre avec des restrictions qui changent la vie. À Madrid et à Milan, tout le monde porte un masque à l’extérieur et les enfants doivent le porter à l’école. À Londres, les revêtements faciaux à l’extérieur sont toujours facultatifs.

Au début de la pandémie, le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a averti que les citoyens «se fatiguent naturellement» avec les restrictions.

Mais dans les enquêtes récentes, les gens insistent sur le fait qu’ils respectent toujours les règles. Stephen Reicher, conseiller du gouvernement britannique et professeur de psychologie sociale à l’Université de St Andrews, a rejeté le concept de «fatigue» du verrouillage comme moyen pour les autorités de rejeter le blâme sur le public.

“Certaines règles et les messages qui les entourent peuvent être le problème”, a-t-il écrit dans le British Medical Journal. D’une part, au cours de l’été, les ministres ont encouragé les gens à retourner au travail et leur ont accordé des réductions pour manger dans les restaurants.

Certaines des restrictions semblent maintenant plus assouplies par rapport au début du premier verrouillage: les crèches sont ouvertes à tous les enfants, il y a des garderies et des bulles de soutien, et les gens peuvent rencontrer quelqu’un d’autre pour faire de l’exercice. Les restaurants sont également ouverts – mais uniquement pour les plats à emporter.

Messages mixtes

Susan Michie, professeur de psychologie de la santé à l’University College de Londres et conseillère du gouvernement, a déclaré que “avoir plus de choses ouvertes envoie un message mitigé” et fait douter les gens que le pays est “au point de crise”.

«D’une part, ils disent« rester à la maison », d’autre part, ils permettent aux universités, aux crèches, aux lieux de culte et aux entreprises non essentielles de rester ouverts», a-t-elle déclaré.

Mais une activité accrue pourrait également être due à un changement d’attitude envers le virus quelque 11 mois après le début de la pandémie. Robert Dingwall, professeur de sociologie à l’Université de Nottingham Trent, a déclaré que les gens avaient peur au printemps, mais c’est maintenant devenu “normalisé, un danger de routine”.

Il a déclaré que pour de nombreuses personnes qui n’étaient pas tombées malades du virus, il y avait «de plus en plus de divergences» entre leurs expériences quotidiennes et les conférences de presse du gouvernement faisant état d’innombrables décès.

Sacrifice

Le Cabinet Office a déclaré que le gouvernement avait “énoncé des instructions claires au public sur ce qu’il devait faire” pour supprimer la maladie et que “le public a fait d’énormes sacrifices, pour éviter que notre NHS ne soit submergé et aider à sauver des vies”.

Mais les hauts ministres du gouvernement ont brouillé le tableau en proposant différentes versions des règles. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré jeudi que les gens devraient faire de l’exercice seuls, même si les règles permettent une activité avec un ami.

Johnson lui-même a été critiqué pour avoir fait du vélo dans le parc olympique de l’est de Londres, à 11 km de son domicile de Westminster, malgré les directives disant que les gens devraient rester dans leur région.

En fin de compte, tout revient au premier ministre. Libertaire dans l’âme, il lutte depuis le début avec l’idée de restreindre les libertés. En décembre, il a déclaré qu’il serait «franchement inhumain» d’interdire aux gens de se rassembler à Noël, avant d’être obligé de le faire alors que le virus a explosé quelques jours plus tard.

Même maintenant, Johnson ne peut pas tout à fait se résoudre à être définitif dans son message. Dans une vidéo sur Twitter vendredi, je me suis adressé à des personnes prévoyant de quitter leur domicile pour sortir ce week-end. “S’il vous plaît,” dit-il. «Vraiment, réfléchis à deux fois.