L’ANMAT a interdit la commercialisation d’une marque d’alcool éthylique

L’administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales a interdit ce mardi, par sa publication au Journal officiel, la commercialisation d’une marque d’alcool éthylique.

La Provision 8604/2020 a établi l’interdiction de “l’utilisation, la commercialisation et la distribution sur tout le territoire national du produit étiqueté comme Ethalcohol. Alcool éthylique 96% vol. Usage médicinal. Ind. Argentine. 500 ml. RNPA n ° 04033369. RNE n ° 04033300. Préparé et divisé par Argencol SA, pour défaut d’enregistrement et étant par conséquent illégal ».

Parmi les considérations, il a été souligné que «la direction de l’évaluation et du suivi de la gestion des produits de santé a reçu un plainte d’un individu concernant l’acquisition du produit qui serait commercialisé dans la ville de La Plata, province de Buenos Aires ».

Compte tenu de cela, cette direction “consulté la zone de surveillance alimentaire sur les données RNE et RNPA observé sur l’étiquetage du produit dénoncé »et vous êtes informé que«aucun des documents consultés, ni le RNPA N ° 04033369, ni le RNE Nº 04033300 ils existaient dans la base de données de cet institut ».

C’est pourquoi “aux fins de vérifier l’agrément de l’établissement Argencol SA, propriétaire présumé du produit dénoncé, la Direction de l’Evaluation et du Suivi Gestion des Produits de Santé a consulté la base de données du site internet de cette Administration Nationale, vérifiant que l’entreprise citée ne faisait pas partie des établissements autorisés à fractionner l’alcool et, par conséquent, le produit n’est pas autorisé non plus “

De même, il a été souligné que “la coordination des résumés a souligné que l’étiquette sur le contenant du produit ne contient pas de données d’enregistrement à l’Institut national de la viticulture”.

Il a alors été déterminé qu ‘«il s’agit d’un produit dont l’origine, les conditions de production et le contenu réels sont inconnus. Il est dangereux pour la santé des patients auxquels il est administré, et sa qualité, sa sécurité et son efficacité ne peuvent être garanties. La preuve documentaire ajoutée qui fait partie de ce dossier permet de corroborer les faits qui sont à l’origine de ce dossier ».

En outre, il a été ajouté que «attentif aux circonstances détaillées et afin de protéger les éventuels acheteurs et utilisateurs, il a été recommandé: 1. Interdire l’utilisation, la commercialisation et la distribution sur tout le territoire national du produit étiqueté comme: étalcool. Alcool éthylique 96% vol. Usage médicinal. Ind. Argentine. 500 ml. RNPA N ° 04033369. RNE N ° 04033300. Préparé et divisé par Argencol SA 2. Informer le Ministère de la Santé de la Province de Buenos Aires ».

“En vertu des actions et, Afin de protéger la santé des acheteurs et utilisateurs potentiels, la Coordination des Synthèses a jugé opportun de prendre une mesure sanitaire concernant le produit d’antan puisque son origine est inconnue, il n’est donc pas possible de garantir sa traçabilité, ses conditions de production, ainsi que sa qualité », a-t-il conclu.

