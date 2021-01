Le gouvernement national annoncera aujourd’hui que le vaccin russe Spoutnik peut être appliqué aux personnes de plus de 60 ans, basé sur un recommandation de l’Administration nationale des médicaments, des aliments et de la technologie médicale (ANMAT).

La Casa Rosada avait reçu un dossier envoyé de Moscou, qui a été traduit et analysé en un temps record, dans lequel l’efficacité du médicament développé par le Institut Gamaleya.

Une fois la recommandation publiée sur la page officielle de l’ANMAT, le ministère de la Santé publiera une résolution officielle qui autorisera officiellement l’application de Spoutnik V dans le principal groupe à risque en Argentine: environ 7400000 adultes miséricorde de COVID-19. Y compris le président.

Près d’un mois après que le ministère de la Santé a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin russe Spoutnik V, l’agence de régulation a donné mercredi le feu vert pour son application chez les adultes de plus de 60 ans.

La définition était attendue cette semaine, comme il l’avait découvert Infobae avec des sources gouvernementales élevées après samedi, un document de plus de 200 pages était arrivé de Moscou confirmant l’efficacité et l’innocuité du vaccin produit par le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya chez les personnes de cet âge.

Après l’autorisation de l’Anmat, le prochain avion contenant des vaccins en provenance de Russie commencera à être appliqué aux personnes de plus de 60 ans et aux résidents des maisons de retraite médicalisées ainsi qu’au reste des agents de santé et des forces de sécurité à travers le pays. Ensuite, des progrès seront réalisés avec les enseignants, bien que le ministère de l’Éducation de la Nation ait fait remarquer que la rentrée scolaire ne sera pas soumise à la vaccination des enseignants.

Les autorisations d’urgence – comme celle qui avait été accordée en décembre à la formulation – que reçoivent les traitements et vaccins contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 sont définies dans le cadre du temps pandémique que le monde a réalisé presque 12 mois.

Cependant, cette autorisation n’incluait pas les plus de 60 ans. “L’étude est la même, ce qui se passe, c’est que le nombre de cas de plus de 60 ans est de mille et quelque chose, donc ils veulent l’étendre un peu plus, mais ils sont sortis avec la même efficacité, avec le même niveau d’anticorpsCela s’est très bien passé, mais (le président) a décidé que tant qu’il ne peut pas être vacciné, il ne veut faire aucune image avec ça », a déclaré le responsable Gines Gonzales Garcia, dans un dialogue qui a pu être vu lors de la transmission officielle de la vaccination.

Mais qu’ont-ils dit de la Russie au sujet des déclarations qui ont fait le tour du monde? Selon Alexei Kuznetsov, conseiller du ministre de la Santé de la Fédération de Russie actuellement, l’utilisation médicale de routine du vaccin Spoutnik V est possible chez les patients entre 18 et 60 ans: «Pour relever la limite d’âge supérieure, les développeurs du vaccin, ils mènent des essais cliniques supplémentaires avec des volontaires de plus de 60 ans qui donnent de bons résultats préliminaires. En outre, des données cliniques sont en cours d’analyse et un rapport est en cours de préparation qui sera utilisé par le ministère de la Santé pour décider de l’utilisation du vaccin COVID-19 pour les groupes de population plus âgés ».

Le cas de Spoutnik V fait partie de la loi n ° 27573 et l’ANMAT agit dans le cadre de ses attributions; soumet le rapport au Ministère de la Santé qui est celui qui autorise l’utilisation d’urgence.

Le vaccin russe a montré 42 jours après la première dose une efficacité de plus de 95%. Selon les données présentées, l’efficacité du Spoutnik V après 28 jours est de 91,4%, un chiffre déterminé sur la base de 18 mille volontaires, parmi lesquels 39 cas de COVID-19 ont été détectés. Parmi ceux-ci, 31 appartenaient au groupe ayant reçu le placebo, mais la distribution est différente car 75% des participants ont reçu le vaccin (et non une distribution à 50-50, comme c’est plus habituel).

La formulation qui doit son nom au célèbre satellite russe ne contient aucun élément du coronavirus dans sa composition, se présente sous forme lyophilisée, c’est-à-dire sous forme de poudre mélangée à un excipient pour le dissoudre puis l’administrer par voie intramusculaire.

La drogue utilise une technologie d’adénovirus humain de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Cependant, Sputnik V ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et sont totalement sans danger pour la santé.

Les «vecteurs» sont des véhicules qui peuvent introduire du matériel génétique d’un autre virus dans une cellule. Le gène de l’adénovirus, qui est la cause de l’infection, est éliminé et un gène codant pour la protéine d’un autre virus est inséré à sa place. L’élément inséré est sans danger pour le corps et aide le système immunitaire à réagir et à produire des anticorps qui nous protègent de l’infection.

La formule peut être distribuée sous forme lyophilisée (sèche), qui nécessite une réfrigération commune, entre 2 ° C et 8 ° C. C’est un avantage partagé avec la formule Oxford / Astrazeneca, alors que les candidats Pfizer et Moderna, en raison de leur type de développement, nécessitent une super-congélation qui rend la logistique difficile.

Ainsi les choses, Le débat qui entre-temps est discuté à la petite table gouvernementale tourne autour de la publication – ou pas – du rapport scientifique complet qui soutient l’application du vaccin russe aux plus de 60 ans.. Et face à cette discussion, l’équipe d’experts qui conseille le Président a déjà donné sa vision tendant à la publication intégrale du dossier pour éviter un procès public dans les médias et les réseaux sociaux qui affecte la décision majoritaire des adultes de plus de 60 ans. .

C’est une stratégie de diffusion qui tente de bloquer une éventuelle séquence contre l’application massive de Spoutnik V. Si le rapport de l’institut Gamaleya est recommandé par l’Anmat et approuvé par le ministère de la Santé, mais le contenu du dossier qui justifie son efficacité sanitaire, il pourrait arriver que des milliers d’éventuels patients âgés décident d’attendre l’arrivée d’un autre vaccin alors que la deuxième vague de COVID-19 a déjà commencé.

