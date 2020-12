La défaite de Donald Trump, la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes, le mouvement «Black Lives Matter» – la pandémie de coronavirus n’a pas été le seul événement majeur au monde en 2020.

– Escalade au Moyen-Orient –

Le 3 janvier, le puissant général Qasem Soleimani, l’architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, a été tué dans une attaque de drone américain à Bagdad après que des manifestants iraniens pro-iraniens ont pris d’assaut l’ambassade américaine dans la capitale irakienne.

Le 8 janvier, l’Iran tire des missiles en représailles sur des bases hébergeant des soldats américains en Irak. Téhéran abat «par erreur» un avion civil ukrainien quelques heures plus tard, tuant 176 personnes.

– Crise sanitaire –

Le 11 janvier, moins de deux semaines après l’apparition d’une mystérieuse pneumonie en Chine, Pékin annonce le premier décès d’une maladie connue plus tard sous le nom de covid-19, qui finira par devenir une pandémie, selon les critères de l’Organisation mondiale du la santé.

En avril, la moitié de l’humanité est confinée pour essayer d’arrêter le virus.

De nombreux secteurs économiques sont touchés et les licenciements commencent. Les gouvernements annoncent des plans de réactivation massifs. Selon la Banque mondiale, jusqu’à 115 millions de personnes tombent dans l’extrême pauvreté.

En octobre, une deuxième vague provoque de nouveaux verrouillages en Europe.

En décembre, le Royaume-Uni est le premier pays occidental à lancer une campagne de vaccination après des mois de recherche pour mettre au point un vaccin.

Quelques jours avant Noël, plusieurs pays adoptent des restrictions de portée variable, y compris des verrouillages. La découverte d’une nouvelle souche du virus, peut-être plus contagieuse, incite une cinquantaine de pays à interdire les arrivées en provenance du Royaume-Uni.

La pandémie fait plus de 1,7 million de morts. Avec plus de 190 000 décès et près de sept millions d’infections, le Brésil est le deuxième pays le plus en deuil au monde derrière les États-Unis.

– Le Brexit a lieu –

Dans la nuit du 31 janvier, le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, décidé par les Britanniques lors d’un référendum en 2016, prend effet. C’est le premier membre de l’Union européenne à quitter le bloc après 47 ans de vie commune.

Le 24 décembre, Londres et Bruxelles concluent un accord commercial post-Brexit, négocié pendant plus de dix mois, une semaine avant l’expiration de la période de transition.

– Accord États-Unis-Taliban –

Le 29 février, les États-Unis et les talibans signent un accord historique à Doha qui ouvre la porte au retrait des troupes américaines après deux décennies de guerre.

Avant le 15 janvier 2021, le Pentagone retirera quelque 2 000 soldats. 2 500 autres seront déployés.

– Décès de George Floyd –

Le 25 mai, George Floyd, un Noir américain de 46 ans, est asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. L’agent maintient Floyd au sol en appuyant son genou contre le cou de la victime pendant plusieurs minutes.

Les images virales où il dit «je ne peux pas respirer» déclenchent de violentes manifestations, d’une ampleur sans précédent depuis les années 1960 aux États-Unis. Les manifestants réclament des réformes de la police et appellent à la fin des inégalités raciales, sous le slogan «Black Lives Matter» («Les vies des noirs comptent»).

Les manifestations sont reproduites dans diverses parties du monde.

– USA-Chine: les airs de la guerre froide –

En mai, le président américain Donald Trump a accusé la Chine d’avoir causé des morts «massives» dans le monde avec le coronavirus apparu à Wuhan.

Après l’approbation d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong par la Chine, Washington révoque le régime économique préférentiel de ce territoire.

En juillet, les États-Unis ont sanctionné plusieurs dirigeants du Xinjiang (nord-ouest), accusant Pékin d’avoir détenu au moins un million de musulmans de la minorité ouïghoure. La Chine le nie.

Fin juillet, sur fond d’accusations d’espionnage, Washington ferme un consulat chinois aux États-Unis et Pékin répond réciproquement.

En août, ByteDance, propriétaire de la populaire application TikTok, reçoit l’ordre de renoncer à ses actifs américains pour continuer à opérer aux États-Unis. Les négociations se poursuivent.

En décembre, Washington a annoncé qu’il n’accorderait pas de visas aux responsables du Parti communiste chinois (PCC) soupçonnés d’avoir commis des violations des droits humains. Pékin menace de riposter.

– La Chine et le pouvoir sur Hong Kong et les manifestations en Thaïlande –

Fin juin, un an après des manifestations historiques, une loi de sécurité nationale est votée pour Hong Kong, qui jouissait d’une semi-autonomie jusqu’en 2047 avec des libertés inconnues en Chine continentale.

Une résolution du Parlement chinois permet de révoquer tout législateur considéré comme une menace.

En décembre, trois militants pro-démocratie notoires, dont Joshua Wong, sont condamnés à des peines de prison pour leur participation aux manifestations. Le magnat pro-démocratie Jimmy Lai, accusé de fraude, est placé en prison préventive.

En Thaïlande, depuis juillet, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont exigé la démission du Premier ministre, Prayut Chan-O-Cha, l’amendement de la Constitution et une profonde réforme de la monarchie.

– Explosion à Beyrouth –

Le 4 août, une gigantesque explosion fait plus de 200 morts et au moins 6 500 blessés, détruisant le port de Beyrouth et les quartiers de la capitale libanaise. La cause: un incendie dans un entrepôt avec des tonnes de nitrate d’ammonium.

– Crise en Biélorussie –

Le 9 août, le président du Bélarus, Alexandre Lukashenko, est réélu après un vote jugé frauduleux par l’opposition et l’Occident.

Les manifestations se multiplient chaque dimanche avec des dizaines de milliers de manifestants à Minsk. Les chefs de l’opposition sont envoyés en prison ou en exil. Quatre personnes sont tuées.

Ces dernières semaines, le mouvement s’est essoufflé.

À la mi-décembre, la leader de l’opposition Svetlana Tijanóvskaya reçoit le prix Sakharov au Parlement européen, tandis que l’UE étend les sanctions contre Minsk.

– Coup d’État au Mali –

Le 18 août, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est destitué par un coup d’État militaire après plusieurs mois de crise politique.

Le coup d’État est condamné par la communauté internationale et les sanctions se multiplient, qui sont levées en octobre lorsqu’un gouvernement de transition est installé pour 18 mois.

– L’affaire Navalni –

Le 20 août, le principal opposant russe, Alexei Navalni, est hospitalisé. Plusieurs tests montrent qu’il a été empoisonné par un agent neurotoxique de type Novitchok, une substance conçue par des spécialistes soviétiques à des fins militaires.

Navalni accuse le président russe Vladimir Poutine d’être derrière l’attaque. Moscou rejette l’accusation.

L’Union européenne sanctionne plusieurs amis proches du président russe, Moscou adopte des contre-sanctions.

– Incendies, ouragans et changement climatique –

Le 9 septembre, San Francisco et d’autres régions de l’ouest des États-Unis sont réveillés sous un ciel orange, digne d’une scène apocalyptique, par les incendies qui détruisent la Californie.

En novembre, deux ouragans ont balayé certaines parties de l’Amérique centrale, faisant plus de 200 morts et d’énormes dégâts économiques.

Le même mois, en Australie, dans la chaleur de la canicule, de gigantesques incendies ont détruit 40% des forêts de l’île Fraser, la plus grande île de sable du monde, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des régions entières de l’Argentine, du Paraguay, de la Bolivie et du sud du Brésil souffrent d’incendies dévastateurs.

Selon les données provisoires de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 2020 sera la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, après 2016.

– Les accords –

Le 15 septembre, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont signé des accords pour normaliser leurs relations avec Israël à la Maison Blanche. Les Palestiniens dénoncent une trahison.

Le Soudan et le Maroc normalisent également leurs relations avec Israël, respectivement le 23 octobre et le 10 décembre.

– Conflit au Haut-Karabakh –

Le 27 septembre, après des semaines de rhétorique, les combats commencent entre l’Azerbaïdjan et les forces du Haut-Karabakh, une enclave à majorité arménienne en conflit depuis des décennies.

Erevan accuse Ankara d’envoyer des mercenaires de Syrie pour soutenir les forces azerbaïdjanaises. Bakou affirme que les Arméniens de la diaspora se battent.

Après six semaines et plus de 5 000 morts, un cessez-le-feu a été signé en novembre avec la médiation du Kremlin. Établissez la victoire de l’Azerbaïdjan et accordez-lui des territoires.

– Attaques en France et en Autriche –

Le 16 octobre, un professeur d’histoire, Samuel Paty, est décapité en région parisienne par un islamiste radical, après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Après le soutien exprimé par le président français Emmanuel Macron pour le droit à la caricature, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé une campagne de boycott des produits français.

Le 29 octobre, trois personnes sont poignardées à mort dans la basilique de Nice (sud-est de la France) par un citoyen tunisien.

Le 2 novembre, quatre personnes ont été tuées dans une attaque islamiste à Vienne, la première de cette ampleur en Autriche.

– Mandataire au Chili –

Le 25 octobre, les Chiliens ont choisi à une écrasante majorité de modifier la Constitution héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990) et d’en rédiger une nouvelle par le biais d’une Assemblée constituante, à la suite des manifestations massives qui ont débuté en 2019.

– Biden bat Trump –

Le 3 novembre, dans un pays polarisé, les Américains votent pour choisir entre la continuité de Trump ou le retour, cette fois en tant que président, de l’ancien vice-président Joe Biden à la Maison Blanche.

Après quatre jours d’examen, Biden est déclaré vainqueur de l’élection. Trump, qui dénonce une fraude dont il ne donne pas la preuve, refuse d’admettre sa défaite.

Le 14 décembre, le Collège électoral entérine la victoire du candidat démocrate, avec 306 gros électeurs, contre les 232 récoltées par le républicain.

– Conflit à Tigré, Ethiopie –

Le 4 novembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, a annoncé une opération militaire contre la région dissidente de Tigré, dans le nord du pays, dont il accusait les autorités d’avoir attaqué deux bases de l’armée fédérale.

Les attentats ont été inventés pour justifier l’intervention, comme l’a dénoncé le gouvernement régional du Front de libération du peuple de Tigré (TPLF). Ce parti, qui contrôlait la vie politique éthiopienne pendant près de 30 ans, a été relégué depuis l’arrivée au pouvoir d’Abiy.

Des dizaines de milliers d’Éthiopiens fuient vers le Soudan, fuyant les combats.

– Trois présidents en une semaine au Pérou –

Le 9 novembre, le Congrès du Pérou révoque le président du pays, Martín Vizcarra, et le chef de la Chambre, Manuel Merino, lui succède. Cette décision déclenche une avalanche de manifestations sociales qui font deux morts et des centaines de blessés.

Merino démissionne cinq jours après son entrée en fonction et le Congrès élit le centriste Francisco Sagasti à sa place.

– Manifestations au Guatemala –

Le 21 novembre, un groupe de manifestants a incendié un bureau du Congrès guatémaltèque pour protester contre l’approbation des budgets du pays et pour exiger la démission du président, Alejandro Giammattei.

Les manifestations se poursuivent et cinq jours plus tard, le 26 novembre, le Congrès annule les comptes. Le président entame une série de contacts avec différents acteurs sociaux mais est incapable d’éteindre la crise, qui se déplace vers d’autres régions du pays, où les populations autochtones coupent périodiquement des routes.

– Diego Maradona décède –

Le 25 novembre, la légende du football Diego Armando Maradona décède à l’âge de 60 ans d’un «arrêt cardiaque» chez lui en Argentine, un fait qui pleure et émeut le monde entier.

Le fameux “10” est voilé à la Casa Rosada. Des incidents se produisent en raison de l’entrée dans les installations. Des dizaines de milliers de personnes suivent le cortège funèbre depuis les trottoirs et les ponts.

Le “roi” octogénaire Pelé, triple champion du monde, lui dédie un message émouvant sur Instagram: “J’espère qu’un jour on pourra jouer au football ensemble au paradis”.

