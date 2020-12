Joueur de tennis Rafael Nadal. . / EPA / ANDY RAIN / Archives

Madrid, 29 décembre . .- Remporter le titre de Roland Garros pour la treizième fois a marqué la saison de l’Espagnol Rafael Nadal, qui n’a cependant pas pu arracher la place de numéro un mondial au Serbe Novak Djokovic en fin d’année. un parcours atypique pour tous sur le circuit mondial en raison de la pandémie.

Comme le reste des joueurs, Nadal a dû prendre des décisions difficiles en raison de la crise sanitaire. Son refus de participer à l’US Open a sans aucun doute été le plus difficile, car il était le champion en titre.

RAISONS DE NE PAS JOUER À NEW YORK

«Après y avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé de ne pas participer à l’US Open cette année. La situation sanitaire est encore très compliquée dans le monde avec des cas de COVID-19 et des épidémies qui semblent hors de contrôle», a publié le manacorí sur son compte Instagram.

Malgré tout, cela ne s’est pas mal passé. Avec le nouveau régime de notation ATP, en raison de la pandémie, Nadal n’a pas perdu les points qu’il avait obtenus en 2019, lorsqu’il a battu le Russe Daniil Medvedev en finale du tournoi.

Il n’a pas non plus joué le Cincinnati Masters 1000 et son retour a eu lieu à Rome, où il a préparé son assaut sur Paris.

UNE NOUVELLE SAISON AVEC LA SAVEUR D’EUFORIA

Mais en reculant au cours de la saison, Nadal a vécu des moments de grande anticipation. L’équipe espagnole venait de remporter la première édition de la finale de la Coupe Davis à Madrid, battant le Canada lors du dernier match. Et avec cette atmosphère d’euphorie, 2020 a commencé, sans savoir ce qui allait se passer ensuite.

L’Espagne a atteint la finale de la nouvelle ATP Cup, disputée dans trois villes australiennes: Brisbane, Perth et Sydney, et a perdu contre la Serbie dans la lutte pour le titre.

Puis le premier gros arriverait à Melbourne, où Nadal est tombé face à un redoutable Dominic Thiem, qui semblait déjà souligner que cette année serait la dernière à être sacrée championne du Grand Chelem, qui culminera plus tard à New York.

Chez le grand australien, Djokovic a remporté le titre pour la huitième fois, et ses 17 «majeurs», précisément contre Thiem. C’est également là que le Suisse Roger Federer a été vu pour la dernière fois sur une piste, qui a ensuite subi deux arthroscopies dans un genou, et qui n’a pas encore programmé de date de retour.

De Melbourne, celui de Manacor s’est ensuite rendu à Acapulco (Mexique) et dans cet ATP 500 il a remporté la victoire en battant l’Américain Taylor Fritz en finale. Ce serait son dernier tournoi jusqu’à Rome, car les suspensions étaient en cascade à cause de la pandémie. Un coup dur pour le sport, qui a également affecté radicalement les circuits.

SEPT MOIS D’ATTENTE ET ROLAND GARROS DE RÉCOMPENSE

Nadal a mis sept mois à rejouer un match de tennis. Entre les deux, il y avait des suspensions comme celles subies par Indian Wells, Miami, Wimbledon, le Mutua Madrid Open et la finale de la Coupe Davis, entre autres, et des transferts de dates comme ceux subis par l’US Open et Roland Garros.

Il y a eu aussi des cas de contagion comme ceux de l’Adria Tour, des retrouvailles sur le court entre amis, comme l’événement qui devait servir pour que les grands joueurs de tennis puissent retrouver leur rythme après que la pause par Covid-19 ait été baptisée.

Quatre d’entre eux, Djokovic lui-même, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Victor Troicki, les épouses de deux joueurs de tennis et deux entraîneurs ont été testés positifs, déclenchant une vague de critiques.

Nadal était resté sain et sauf dans son Manacor natal. «Je préfère ne pas faire de longs voyages», avait-il dit. Mais il a décidé de se rendre au Foro Italico où il devait mesurer sa force après 200 jours sans jouer de match officiel, et où il aspirait à gagner pour la dixième fois.

Ce n’était pas le cas. “Les automatismes se perdent si longtemps sans jouer et ils ne récupèrent pas si facilement”, avait-il déclaré au début du tournoi romain. Sa défaite contre l’Argentin Diego Schwartzman en quarts de finale a été douloureuse, car Nadal a alors admis qu’il avait eu des problèmes physiques, typiques d’une telle inactivité.

Mais à Paris, le meilleur joueur espagnol de l’histoire de ce sport a joué admirablement et n’a pas abandonné un seul set pour remporter le titre, dont une expo contre Djokovic en finale. Il avait remporté son 20e Grand Chelem, égalant Federer, et prolongeant la séquence de titres du Grand Chelem parisien à 13, un peu stratosphérique.

FIN DE COURS PAS TROP POSITIVE ET INCERTITUDE D’ICI 2021

Un mois plus tard, déjà en novembre, il revient à Paris pour disputer le Bercy Masters 1000 en salle, l’un des tournois qu’il n’a toujours pas gagné, et où l’Allemand Alexander Zverev l’a mis KO en demi-finale.

Pourtant, il avait graissé la machine pour rivaliser avec plus d’aspirations dans les finales ATP à Londres, un autre de ses tournois convoités. Ils ont joué beaucoup mieux que les autres années et ont atteint les demi-finales, bien qu’ils aient de nouveau perdu contre Thiem en phase de groupes. Dans l’avant-dernier tour, un grand Medvedev l’a fait sortir du tournoi, dans lequel il serait plus tard champion.

Ensuite, Nadal a eu le temps et a partagé des présences sociales. Il a reçu la Gran Cruz del Dos de Mayo, la plus haute décoration de la Communauté de Madrid, a participé à des programmes de télévision tels que “Ma maison est à toi” et “El Hormiguero”, où à la question de ce qui allait changer en Espagne, il a répondu par un ” Je ne vous dis pas “.

Il a également montré son engagement pour le championnat d’Espagne en fauteuil roulant, en participant au tirage au sort de la table du tournoi qui s’est jouée dans son club de Manacor, d’où il attend une 2021 incertaine, pleine de doutes sur le calendrier et les conditions particulières pour Voyager.

Miguel Luengo