New York, 19 janvier . .- La plupart des grandes banques américaines ont connu une bonne année 2020 dans les segments de l’investissement et de la gestion d’actifs, mais dans les segments des prêts et des banques commerciales, la pandémie a pesé sur leurs résultats, malgré les tentatives de peignez 2021 comme l’année de la reprise.

JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, est un bon exemple des performances divergentes entre les segments bancaires traditionnels, en proie à la crise de l’économie réelle, et l’investissement, qui a connu une année 2020 positive soutenue par les marchés actions qui ils n’ont pas souffert du coronavirus.

L’entité dirigée par Jamie Dimon a clôturé 2020 avec un bénéfice net de 29131 millions de dollars, 20% de moins qu’en 2019, mais c’était dans la banque d’investissement (avec une augmentation de 43% du bénéfice) et dans la gestion de fonds et actifs (4% de croissance annuelle) où la banque a brillé.

Dans la banque traditionnelle, le crédit et le crédit, tant JPMorgan que le reste des entités ont souffert de la baisse des taux d’intérêt et de l’impact de la pandémie sur les entreprises et les familles dans tout le pays, une crise économique qui ne semble se développer que maintenant.

ÉCONOMIE PANDÉMIQUE

Le marché du travail ne se redresse pas avec la vigueur prévue par le gouvernement, la consommation reste faible et de nombreux secteurs économiques continuent de consommer des réserves monétaires, attendant que l’économie retrouve une partie de la normalité.

Dimon a averti la semaine dernière qu’il existe «d’importantes incertitudes à court terme» pour l’économie américaine et maintient un large éventail de projections notamment sur le risque de son portefeuille de prêts.

Pendant ce temps, Wall Street a clôturé 2020 avec des gains dans ses principaux indices, mais surtout le Nasdaq, qui a progressé de plus de 40%, grâce au fait que les technologiques sont sortis plus forts pendant les mesures de confinement.

Bank of America, la deuxième banque du pays, a présenté mardi une baisse du bénéfice net en 2020 de 35%, à 17,9 milliards de dollars, avec une pire performance dans la banque commerciale traditionnelle, qui a enregistré une baisse annuelle des bénéfices de la 50%, et seulement des améliorations de l’investissement mondial, qui a doublé le bénéfice par rapport à 2019.

Les banques qui pèsent le plus dans les opérations de détail et commerciales, comme Bank of America ou Wells Fargo, ont connu une année 2020 difficile.

Le bénéfice net de Wells Fargo a chuté de plus de 83% à 3301 millions de dollars l’année dernière, et ses revenus ont diminué de 15% à 72340 millions de dollars, mais au quatrième trimestre, les bénéfices ont augmenté de 4%, à les 2 992 millions de dollars.

Les grandes banques américaines ont réorienté l’année au dernier trimestre en libérant des centaines de milliards de dollars de réserves, mises de côté à la demande de la Réserve fédérale pour faire face à d’éventuels problèmes du système bancaire découlant de l’impact de la pandémie, qui est sur le point de causer un demi-million de morts dans le pays.

Citigroup a décidé de dégager environ 1 500 millions de ses réserves pour couvrir les pertes de crédit dues à «l’amélioration des prévisions du PIB mondial» et a terminé l’année avec 10 000 millions supplémentaires dans ce concept.

Citigroup, troisième groupe bancaire américain en termes d’actifs, a réalisé un bénéfice net de 11,37 milliards de dollars en 2020, 41% de moins en raison de l’impact «massif» de la pandémie, mais malgré tout il a réussi à maintenir son chiffre d’affaires annuel inchangé , qui s’élevait à 74 298 millions (0,02% de plus).

BANQUE D’INVESTISSEMENT

Parmi les plus bénéficiés par cette année de biens sur les marchés, Goldman Sachs s’est démarquée, qui a réalisé un bénéfice net de 9 459 millions en 2020, soit 12% de plus.

Goldman Sachs a amélioré son chiffre d’affaires sur le segment des marchés mondiaux de 43% à 21157 millions de dollars et de 24% dans l’unité de banque d’investissement à 9423 millions de dollars et a annoncé aujourd’hui qu’il s’attend à la bonne performance des stratégies l’investissement est maintenu.

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a reconnu mardi qu’une partie de ses bons résultats était due à la gestion des introductions en bourse et des fusions intervenues cette année.

Solomon a également reconnu que la banque est très consciente de l’évolution des vaccins covid-19 et si l’impact du virus diminue, même si tout indique que «l’extrême volatilité de 2020 ne se répétera pas grâce aux actions entreprises».