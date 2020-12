Le culturel

Je ne dis rien de très original si je vous assure que douze mois inoubliables se terminent, mais il n’y a sûrement pas de mot plus exact pour le définir. Chacun de nous pourrait exprimer ce que nous imaginions de 2020 en janvier et verser une larme ou laisser ce demi-sourire maladroit apparaître de quelqu’un qui ne peut toujours pas croire tout ce que nous avons vécu. Dans mon cas, le premier trimestre m’a permis de travailler sur la programmation qui nourrirait El Cultural San Martín à l’occasion de son 50e anniversaire, avec des propositions larges et diverses, avec une forte présence de femmes, avec un espace de débat et de réflexion, avec le l’inclusion et le respect comme drapeau. Nous avons imaginé une véritable fête d’art et d’idées pour célébrer nos cinq premières décennies, mais comme tout le monde, nous avons dû nous adapter à ce que l’année de l’endiguement nous apporterait.

Pourquoi l’année de l’endiguement? Parce que c’est l’autre expression omniprésente de 2020. Que serions-nous devenus sans le soutien de la famille, des amis, des collègues, des professionnels de la santé ou des artistes? Contenir et se sentir contenu était ce qui rendait la vie plus supportable et nous avons développé l’empathie nécessaire dans une situation aussi complexe. En ce sens, chacun de nous s’est retenu de faire quelque chose qu’il voulait et qui, pour prendre soin de l’autre, aurait dû être laissé pour une autre fois. Mais, De plus, nous utilisons le mot «contenu» pour parler des produits culturels qui nous ont accompagnés et complétés à tout moment. Ainsi, en plus de dévorer séries et films sur différentes plateformes, nous nous sommes imprégnés de conférences, de concerts et de pièces de théâtre qui arrivaient chez nous via le streaming.

Dès le début, dans notre institution, nous avons maintenu les préceptes centraux qui définissaient la programmation originale et sur cette base nous avons partagé des récitals, des master classes, des interviews, le Festival ibéro-américain des idées ou la neuvième édition de Electronic November, via notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux et les plateformes du Ministère de la Culture de la Ville (Culture à la maison et Let’s Live Culture). Tous ces contenus, les nôtres en particulier, mais ceux de toute la communauté artistique en général, nous ont réconfortés alors que nous aspirions à revenir fouler ces espaces qui nous remplissent de bonheur, quelque chose que nous vivons aujourd’hui avec joie et responsabilité.

Sur d’autres pages J’ai décrit le retour passionnant à l’activité en face à face comme la réalisation d’un rêve collectif. La réouverture des théâtres et des espaces culturels a montré la satisfaction de milliers de personnes qui ont comblé le désir de retransmettre à travers l’expérience sociale d’embrasser l’art en le regardant en face. Aussi, il a exposé l’essentialité de la culture et sa centralité dans la construction de la citoyenneté et de la démocratie, de nous approcher dans les différences, de renforcer la créativité, le respect et la pensée critique.

Pour cela, À El Cultural San Martín, nous voulons continuer sur le chemin que nous avons commencé à parcourir, renforcer l’engagement à continuer de promouvoir les droits, à donner une voix et un espace à ceux qui composent la scène contemporaine. Nous sommes chez nous pour penser notre avenir à partir de la culture, la comprendre dans son sens large. Nous allons nous efforcer de nous rencontrer, de faire ce que nous aimons, d’innover, d’expérimenter et de parler. L’espoir de chaque acteur du secteur nous laisse croire que quelque chose de mieux nous attend.

Si je ne pouvais demander qu’une seule chose pour 2021, ce serait que, encore une fois, la culture nous retrouve tous ensemble. Qu’avec son ingéniosité, il nous embrasse, invite et exige, les portes ouvertes. Pour nous aider à prendre soin de nous pour revenir un peu plus chaque jour. Puisse, comme toujours, nous contenir.

L’auteur est directeur du Centre culturel de San Martín