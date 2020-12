Un groupe d’enfants joue sur le terrain à Lanao del Sur, aux Philippines, après avoir été déplacés de force par la violence à Marawi (Veejay Villafranca / MSF)

Dans une année marquée par la pandémie de coronavirus, il n’y avait aucun coin de la planète qui n’ait été touché par le covid-19. Mais ce n’était pas le seul mal vécu par différentes populations vulnérables à travers le monde: flambées épidémiques, crises migratoires et de réfugiés, conflits armés et catastrophes naturelles ils ont également marqué 2020.

Photographes et photojournalistes de l’organisation Médecins Sans Frontières, qui prodiguait des soins médicaux dans des conditions extrêmes tout en faisant face aux limites imposées par le coronavirus, capturées en images (prises entre décembre 2019 et novembre 2020) quelques scènes quotidiennes de ces nombreuses crises humanitaires, dans une tentative de les rendre visibles et de témoigner sur les personnes derrière.

Un garçon de quatre ans est soigné après avoir été blessé dans la violente explosion qui a secoué le port de Beyrouth, au Liban (Mohamad Cheblak / MSF) Mohamed, du Mali, vit en Libye depuis 2015. Il veut rentrer au Mali mais il n’a pas assez d’argent. Il est venu pour échapper au conflit dans son pays et trouver du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est ouvrier dans la commune mais, comme son travail est mal payé, il ramasse également de la ferraille dans une décharge (Giulio Piscitelli) Des membres des organisations Médecins Sans Frontières et SOS MEDITERRANEE mènent un exercice de sauvetage en mer Méditerranée (Anthony Jean / MSF) María Turcios observe les dégâts causés par la tempête tropicale Amanda après son passage au Salvador (Vítor Peña / MSF) Des migrants quittent un camp de réfugiés en Grèce après qu’il a été détruit dans un incendie (Enri Canaj / MSF) C’était la maternité de l’hôpital de Dasht-e-Barchi, à l’ouest de Kaboul, en Afghanistan, un jour de fonctionnement normal en décembre 2019. Peu de temps après, un nombre inconnu d’assaillants ont pris d’assaut cette maternité avec des explosions et des coups de feu qui ont duré des heures, tuant 16 personnes. mères, deux enfants de 7 et 8 ans et six autres personnes (Sandra Calligaro / MSF) Dans le cadre de la nouvelle pandémie de coronavirus, un travailleur du système de santé municipal brésilien s’entretient avec une famille lors de visites à domicile qui ont été effectuées sur les rives du lac Mirini, dans la région amazonienne du Brésil (Diego Baravelli / MSF) Souleman a été sauvé le 23 août d’un bateau pneumatique, avec sa femme Layla et leur fils de 2 ans, Cillian. Sur la photo, ils sont sur un ferry de quarantaine à Palerme, en Sicile. Septembre 2020 (Hannah Wallace Bowman / MSF) Un résident du camp pour personnes déplacées à Bama, dans l’État de Borno, au Nigéria, coupe du bois de chauffage. C’est une denrée précieuse pour de nombreuses personnes déplacées à Borno et est souvent échangée contre de la nourriture et d’autres articles essentiels (Scott Hamilton / MSF) Abu Siddik est originaire de l’État de Rakhine au Myanmar. Ici, elle est à l’hôpital MSF de Kutupalong avec son fils de cinq ans, Rashid Ullah (Hasnat Sohan / MSF) Yvonne et son fils Maxime dans le service rougeole de l’hôpital de Bossangoa, République centrafricaine (James Oatway / MSF)

