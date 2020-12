Le célèbre portrait de Beethoven réalisé en 1820 par Joseph Karl Stieler

Quand j’avais 14 ans, j’ai collé sur le mur de ma chambre, juste au-dessus du lit, un portrait de Beethoven que j’avais imprimé sur un photocopieur qui facturait à bas prix pour être près de l’Université nationale de Rosario. J’ai utilisé du ruban de masquage et le portrait était là pendant tant d’années que j’ai dû le recoller plusieurs fois car le ruban était usé et la feuille A3 tombait, frappant parfois et générant un bruit fort et sec, lorsque le bord fin frappait le plancher, et d’autres flottant silencieusement comme une plume jusqu’à ce qu’ils soient sous le lit.

C’était l’un des portraits les plus typiques du compositeur allemand, où il apparaît vêtu d’une chemise blanche, d’une veste noire et d’un foulard rouge, tenant une partition et un crayon, et avec des cheveux gris sauvages et son regard légèrement levé et concentré sur un point à l’extérieur de la cadre de peinture. Un portrait plein de symbolisme et de pose qui, je pense, a fini par être un rouage de plus dans la création du mythe beethovenien.

À ce moment-là, je ne me suis même pas donné la peine de savoir qui avait peint ce portrait aussi dramatique et romantique que la propre musique de Ludwig van Beethoven, je voulais juste l’avoir sur le mur, surveillant et approuvant, car certains de mes amis avaient la formation du chapelet central du Patón Bauza et d’autres à Maradona vêtus de la chemise Newells.

La vie de Beethoven a en grande partie coïncidé avec la Révolution française et la montée en puissance de Napoléon Bonaparte, à qui le musicien a initialement dédié sa 3e symphonie mais s’est ensuite rétracté.

Quelque temps plus tard, j’appris qu’il avait été peint par un certain Joseph Karl Stieler en 1820, et que la partition entre ses mains était celle de sa Missa Solemnis. Des minutes, des détails, rien de bien important pour changer le rôle de héros que j’ai rempli dans ma chambre.

Si aujourd’hui je mettais un portrait du musicien sur mon mur, je ne choisirais probablement pas Stieler et je me pencherais plutôt vers la frise de Beethoven, la peinture murale que Gustav Klimt a peinte pour l’exposition de la Sécession viennoise de 1902, dans tous ses excès. grandiosité.

Qu’est-ce que je pensais savoir, à ce moment-là, de Beethoven, et qu’est-ce que je pensais avoir entendu en écoutant sa musique? C’est une question difficile à répondre, car j’écoute toujours aujourd’hui et ma perception actuelle est l’aboutissement d’une évolution lente et progressive. Il semble que je l’ai toujours aimé de la même manière, que je suis né en écoutant Beethoven. Et ce n’était pas le cas.

Découpe de la frise Beethoven, la peinture murale que Gustav Klimt a peinte à Vienne en 1902

Si je devais faire un effort pour dessiner une carte de mon goût pour le musicien né à Bonn en décembre 1770 (la date exacte est inconnue, mais il y a consensus que ce 2020 est son 250e anniversaire) et mort à Vienne en 1827, ce serait quelque chose comme : J’ai commencé fasciné par les symphonies (5, 6 et 9), je suis devenu fou avec les sonates pour piano, de là j’ai sauté aux cinq concerts pour le même instrument, j’ai un peu réagi, désorienté, et reposé en musique de chambre , J’ai essayé Fidelio et j’ai atterri sur les quatuors à cordes, le premier pour le dernier. Et maintenant? Eh bien, nous avons recommencé, fidèle à la forme circulaire, même si je devais m’en tenir à un seul enregistrement d’une seule œuvre de Beethoven, à utiliser sur une île déserte ou une ville abandonnée après l’apocalypse, peut-être que maintenant je pencherais davantage vers le quatuor. n ° 14 et pas tant pour la neuvième symphonie. Bien qu’il puisse se retourner à tout moment.

Dans un chapitre rappelé de la série Band of Brothers (2001), les habitants de Landsberg am Lech sont contraints d’aider les troupes américaines à nettoyer la ville et le camp de concentration de Dachau, et un groupe d’entre eux prend spontanément leurs instruments de corde pour jouer le sixième mouvement de ce même quatuor n ° 14, renforçant ce lieu commun de cinéma et de littérature pour lequel tous les Allemands seraient d’excellents musiciens. Quand l’un des soldats s’exclame ironiquement que pour bien nettoyer les décombres, il suffit de “un peu de Mozart”, un de ses compagnons le corrige: “C’est Beethoven”.

La 9e symphonie de Beethoven est un élément central de l’intrigue du roman d’Anthony Burgess “A Clockwork Orange”, qui a été transformé en film par Stanley Kubrick.

De Beethoven en tant que personne, j’ai commencé par admirer sa défense des valeurs de la Révolution française, notamment celles de Liberté et d’Egalité, car j’étais sur le même plan à 14 ans, et je lui ai reproché d’avoir effacé la dédicace à Napoléon Bonaparte dans sa troisième symphonie. Il est facile, maintenant, d’être ému par cette arrogance de juger qui revenait toujours et pour laquelle un an après avoir collé le portrait, quand j’ai vu “A Clockwork Orange” de Stanley Kubrik et aussitôt après avoir lu le roman d’Anthony Burgess j’ai pensé à l’intérieur: nouveauté, j’ai d’abord aimé leur musique, sans me soucier des détails chronologiques.

Après avoir admiré le Beethoven politique, j’ai été ébloui par son rôle de transition entre deux périodes de la musique européenne que l’on appelle aujourd’hui classique et romantique, et son étayage du modèle de l’artiste indépendant, qui vit et vit pour son art et ses trouvailles, comme c’est-à-dire des bailleurs de fonds pour vos idées et non des idées bancables.

Enfin, et entrant pleinement dans le banal le plus classique de Beethoven, je me suis concentré sur son combat interne contre la surdité et ses mésaventures amoureuses. Car qui pourrait rejeter le plus grand de tous, le Maradona de la musique?

Surtout, qui pourrait refuser le musicien de génie qui a composé ses meilleures œuvres alors qu’il ne pouvait même plus les écouter? C’est une prémisse trop parfaite de la littérature et de la philosophie pour la laisser passer. Beethoven comme une sorte de Cassandre moderne qui reçoit le don de la musique totale mais l’incapacité de l’écouter, et nous, ses fidèles, recevons le don d’écouter sa musique toujours avec le doute irrémédiable: comment savoir que cet art suprême était quoi? ce que Beeethoven voulait que nous écoutions, s’il ne pouvait le faire lui-même que dans sa tête et par opération mentale?

La situation est analogue, je crois, avec elle tous les habitants de cette planète vivent dans cette folle année de pandémie que nous passons enfermés par peur d’un COVID-19 invisible mais mortel: avec le don de la vie toujours intact mais l’incapacité de la vivre comme nous avons toujours tenu pour acquis que nous serions capables de le faire; nous traversons les mois comme des compositeurs sourds qui attendent le vaccin napoléonien.

Pour les Européens, qui portent le quatrième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven comme l’hymne de l’Union, même le confinement et l’effondrement du système de santé ne les ont pas empêchés de célébrer, comme ils le pouvaient, ces 250 ans de la naissance de Beethoven: il a été inventé une pièce de 1 euro avec son portrait, des séminaires virtuels ont été organisés, des offices religieux œcuméniques ont été organisés en son honneur et, bien sûr, des concerts avec son œuvre qui ont été transmis en streaming, le plus important d’entre eux étant offert par le West-Eastern Divan Orchestre dirigé par Daniel Barenboim.

Il ne reste plus qu’à imaginer ce qui serait arrivé à cette année où nous étions tous Beethoven si le coronavirus n’avait pas explosé aux quatre coins du monde et que nous n’avions pas perdu le maigre plaisir d’assister à un concert avec un public ou de pouvoir penser à l’avenir.

Continuer à lire:

Beethoven et “Pour Elisa”: l’histoire du thème immortel qui n’aurait pas pu être composé par lui

250 ans de Ludwig van Beethoven, l’un des plus grands compositeurs de tous les temps

L’empreinte de Beethoven au Mexique: 250 ans après sa naissance