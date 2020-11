Des élèves, filles d’enseignantes, accompagnent leurs mères à l’école Eulalio Arias, lors de la rentrée officielle de l’année scolaire, ce lundi à Saint-Domingue. . / Orlando Barría

Saint-Domingue, 2 novembre . .- La rentrée tardive de l’année scolaire prévue ce lundi en République dominicaine, plus que virtuelle, a été symbolique, sans le début des cours à distance, qui seront diffusés à la télévision, à la radio et Internet, s’est produit dans la pratique.

Et c’est qu’au cours de cette première semaine scolaire, au lieu du contenu des différentes matières, les chaînes proposeront des programmes d’orientation destinés aux parents et aux élèves pour expliquer comment le programme éducatif sera développé.

Cela a été expliqué par le ministre de l’Éducation, Roberto Furlcar, lors d’un grand acte institutionnel pour célébrer, avec des danses et des confettis inclus, le début de l’enseignement de la télématique, un événement auquel ont participé le président Luis Abinader et d’autres membres du gouvernement dans un immense tente installée pour l’occasion.

L’ÉCART ÉDUCATIF

Fulcar a affirmé que “tout” était en train de se réaliser, ce qui avait été promis en août, lors de la présentation du plan éducatif pour l’année scolaire 2020-2021, qui aurait dû commencer le même mois, et qu’il avait parmi ses objectifs de combler le fossé éducatif entre les écoles publiques et écoles privées.

Bien que l’année scolaire débute officiellement ce lundi, le gouvernement a autorisé les écoles privées à dispenser des cours virtuels depuis août pour récupérer les matières de la dernière année perdues par la pandémie.

Certaines écoles privées, apparemment en violation des règles gouvernementales, offrent également des cours en face à face, en particulier aux jeunes enfants, des niveaux auxquels les parents sont plus réticents aux cours virtuels.

UN PLAN MILLIONNAIRE

L’investissement dans le plan éducatif est de 50 000 millions de pesos (855 millions de dollars), un budget destiné à financer les moyens technologiques de l’enseignement à distance, ainsi que l’alimentation des étudiants.

Sur le montant total, 27 milliards de pesos (environ 465 millions de dollars) iront à l’achat d’ordinateurs portables et de tablettes pour les étudiants et les enseignants à travers un processus d’appel d’offres lancé aujourd’hui, coïncidant avec le début du cours.

Parallèlement, les autorités s’emploient à améliorer la connectivité, compte tenu des déficiences du système de télécommunications dominicain, l’un des principaux obstacles du plan, car de nombreuses familles n’ont pas d’accès Internet chez elles et certaines n’ont pas de télévision.

ACTIVITÉ DANS LES ÉCOLES

Malgré le fait que le cours qui commence soit virtuel, ce premier jour, il y a eu beaucoup d’activités dans les écoles, y compris la présence d’enfants, bien qu’ils soient les enfants d’enseignants venus guider les parents sur leur rôle dans le processus éducatif programmé .

Les parents ont également reçu les documents imprimés nécessaires pour suivre les cours et faire les devoirs, ainsi que la nourriture pour les élèves (y compris les bananes, les œufs, le lait), comme Efe a pu le vérifier à l’école primaire. Eulalio Arias du secteur Cristo Rey de la capitale.

Sa directrice, Yanara Cáceres, a expliqué que “les parents se sentent un peu inquiets” de la mise en œuvre de ce nouveau système, notamment de la connectivité, puisque certains “n’ont même pas la télévision pour regarder les cours”, a-t-il déclaré à Efe.

Comme alternative, a expliqué Cáceres, le contenu sera disponible sur la chaîne YouTube du ministère de l’Éducation et les parents bénéficieront du soutien de groupes WhatsApp, où ils pourront s’informer pendant les heures d’école et où les enseignants partageront des activités supplémentaires pour les enfants. performer sous la supervision de leurs parents et ainsi renforcer l’apprentissage.

PENSEZ AUX ENFANTS

Pour Cristín Andrea Gómez, mère d’un élève, son rôle est clair: “il faut attendre les instructions des professeurs pour étudier les livrets et être au courant de la télévision lorsque les cours sont diffusés”, a-t-il déclaré dans des déclarations à Efe.

Il ne pense pas que ce soit mal, mais il pense qu ‘«il aurait été préférable que les enfants de la première à la deuxième année étudient ici à l’école, car ils sont petits, avec peu de compréhension; et de la troisième à la sixième année, ils l’ont fait à la maison, parce que ils savent déjà plus ou moins manier la technologie », critère partagé par de nombreux parents.

Ruth Robles, dans son double rôle de mère de deux enfants et d’enseignante, comprend les problèmes que le manque de connectivité va engendrer pour certaines familles, et elles ont décidé «d’avoir des contacts plus étroits avec les parents».

“Nous allons essayer d’être un peu flexibles” dans leur disponibilité via les groupes WhatsApp, “car c’est le problème de tout le monde”.

Son principal conseil est: “que nous pensons aux enfants, à la fois enseignants et parents”, pour qu’ils ne soient pas lésés par cette situation à laquelle personne ne s’attendait.