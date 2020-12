La vidéo que Belén a téléchargée sur son compte Instagram @belusaludable

Un jour de mars de l’année dernière, Belén a enfilé un collant noir et un haut, a posé son téléphone dans la salle à manger de sa maison, a allumé la musique et s’est enregistrée. danser seul, sensuel, avec un certain air d’amélioration. Plus tard, il a mis la vidéo sur Instagram et a reçu des centaines de commentaires: “Comme tu es belle”, “Comme tu es belle”, “Tu es maigre”, “Déesse”, “Comment as-tu fait?”

Tout le monde a vu à quoi ça ressemblait mais pas ce qui se passait vraimentC’est pourquoi il y a quelques mois – après plusieurs tentatives de suicide – Belén a republié la vidéo mais avec un autre titre: “L’anorexie déguisée en bonheur.”

«À ce moment-là, je montais et descendais les escaliers de ma maison, faisais le lit, nettoyais, descendais devant le bus, dansais, tout a été conçu pour dépenser une calorie de plus. C’était beaucoup d’épuisement physique mais aussi mental parce que, par exemple, je n’ai pas mangé de toute la journée, puis j’ai eu une frénésie et j’ai vomi, j’ai de nouveau faim, j’ai encore piqué et j’ai encore vomi. Et donc je suis venu vomir 7, 8 fois par jour et ensuite je commençais à danser », raconte Belén Suárez Infobae, de cette même maison, dans la capitale de Cordoue.

“Capable était super étourdi, épuisé, mais dans la vidéo, il a montré un sourire d’amélioration: «Me voici, dansant, heureux. Je me sentais mal mais en même temps je me sentais supérieur. «Regarde, je ne suis plus grosse», parce que la graisse était synonyme d’échec, «je suis mince», synonyme de beauté. «Écoutez, j’ai réussi à faire ce que personne ne peut: arrêter de manger. La même année, elle avait été hospitalisée deux fois dans un établissement neuropsychiatrique.

C’était comme ça en août 2019, quelques mois après l’enregistrement de ça et d’autres vidéos

Belén Suárez a 25 ans, vit à Cordoue et en juin, lorsqu’elle a mis en ligne la vidéo qui a déjà plus de 22 500 vues, elle a également publié le livre dans lequel elle raconte son histoire. Il s’appelle “Le corps dont j’ai rêvé” et le mot «rêvé» est barré et remplacé par «détesté».

«C’est que j’avais un surpoids depuis l’âge de 5 ans, à cet âge j’avais commencé avec des nutritionnistes et des régimes. J’ai rêvé d’un corps mince avant de m’endormir, j’ai pensé à ce que serait ma vie si j’étais maigre. Mais j’ai fini par le détester parce qu’il n’a pas atteint les objectifs que je voulais et pour tous les dommages que je me suis fait ».

L’origine

Elle est entrée à l’école primaire en tant que fille en surpoids et la harcèlement elle a pris soin de lui faire croire que son corps était «faux»: «Ils m’ont traité de« grosse », d’arrêter de manger ou ils se sont moqués de moi. Cela peut venir de n’importe où: voisins, camarades de classe, parents, professeurs ».

Bethléem avait 11 ans quand il a appris l’existence des pages pro Ana (anorexie) et pro Mía (boulimie), c’est-à-dire des sites censés enseigner des techniques pour perdre du poids et suivre un certain style de vie mais, en vérité, conduire à de graves troubles de l’alimentation.

«Pour moi, c’était la solution. Je me suis dit “eh bien, si j’arrête de manger pendant un certain temps, je pourrai perdre du poids et atteindre mon objectif sans être envoyé aux nutritionnistes” », dit-il. “Quand tu es malade, c’est très facile Tricher autour de vous. Mes parents me réveillaient pour aller à l’école, et au lieu de prendre le petit-déjeuner, je prenais un verre, je mettais un peu de yaourt dessus et je le déplaçais, de manière à donner l’impression que j’avais bu un verre. Ensuite, elle faisait des miettes avec des biscuits sur la nappe J’ai laissé toute cette scène là-bas montée. Je suis allé à l’école et au déjeuner je n’ai rien mangé. L’après-midi, mes parents travaillaient et c’est là que les frénésie venaient ».

Il a pris des photos pour voir s’il pouvait montrer les os

Rapidement, il a tourné “Très dissimulant, très menteur”: Si j’allais chez un ami, je dirais «j’ai déjà mangé chez mes parents», et si j’étais chez eux, je dirais «j’ai déjà mangé chez mes amis» ». Le trouble de l’alimentation était en train de muter parce que, une fois que la frénésie a commencé, les vomissements auto-induits et l’activité physique excessive ont continué.

“Tout de suite J’ai commencé à me couper le corps»Continue, surtout les jambes, car les bras étaient plus exposés. Récemment, elle a également publié une photo de ses jambes avec ces cicatrices sur ses réseaux pour avertir les autres filles. «Avant, ils me rendaient gêné parce qu’ils étaient ‘gros’, parce que j’étais gros, à cause de la cellulite, à cause des vergetures, à cause de mes genoux, parce que quand je m’épilais j’avais des petits points, parce qu’ils étaient très blancs … Bref, parce qu’ils n’étaient pas des jambes de magazines . Alors pendant longtemps je les ai détestés, haïssant tout le reste de mon corps aussi. Et cela m’a conduit à des comportements d’automutilation pour me soulager: les coupures », a-t-il écrit à côté.

«Je l’ai appris dans les traitements. Les coupes m’ont permis d’échanger une émotion contre une autre. Parce que je ne pouvais pas tolérer l’angoisse que je ressentais, je me suis coupé et j’ai tout transformé en douleur physique, ce qui était plus facile pour moi de naviguer ». Belén a plus de 100 cicatrices: “La plupart des coupures étaient pour ça, sauf deux fois quand j’ai essayé de me suicider”, poursuit-il, non pas avec l’intention de donner des idées mais de prévenir d’autres sur la gravité de la maladie.

La première tentative de suicide – il le raconte dans le livre – a eu lieu à 14 ans. «Je ne pouvais pas continuer avec tout ça: jeûner, vomir, faire de l’activité physique, être gros. Alors j’ai pensé “je ne tolérerai plus ça, je ne tolérerai plus que tous mes efforts n’en valent pas la peine”. Donc, la solution qui semblait la plus simple était mourir pour arrêter de ressentir. Je voulais mettre fin à cette douleur, disparaître ».

«Je voulais mourir pour arrêter de ressentir. Je voulais mettre fin à cette douleur, disparaître», explique-t-il.

Comme de nombreuses personnes identifient un trouble de l’alimentation chez une fille squelettique et que Belén pesait 95 kilos, personne n’en avait remarqué la gravité. La première tentative de suicide a été «un déclic» pour sa famille et un spécialiste l’a diagnostiqué boulimie mentale. Mais le traitement était en groupe et quand Belén a vu que les autres adolescents avaient un retard de croissance, elle a pensé: “Je ne serai pas le” gros “de ce groupe. Je le dis de cette façon parce que pendant de nombreuses années, j’ai dit ce mot d’une manière péjorative. Et puis j’ai commencé à copier leur comportement ».

J’ai lu dans les auto-enregistrements alimentaires des plus maigres qui avaient bu un café au lait toute la journée et j’ai pensé “si ça marchait pour elle, ça marchera pour moi aussi”. Ainsi, pendant le traitement, «j’ai commencé à perdre du poids et mon trouble de l’alimentation est passé de la boulimie à l’anorexie. Quand ils m’ont donné le diagnostic, c’était comme s’ils m’avaient donné un million de dollars. Être «l’anorexique» signifiait qu’elle cessait d’être «la grosse» ».

«Être ‘l’anorexique’ signifiait qu’elle cessait d’être ‘la grosse’», dit-elle

Ce n’était ni l’un ni l’autre, car l’anorexie était «purgative»: il est resté des jours sans manger jusqu’à ce qu’il se moque et vomisse. «Je refusais de récupérer parce que je croyais que cela impliquait de perdre tout ce que j’avais gagné, c’est-à-dire que le prix était de reprendre du poids. Elle était passée d’une grosse fille à une adolescente maigre, de 95 kilos à 50, Je ne voulais pas perdre cet endroit qui m’avait donné le trouble de l’alimentation.

Mais il a repris du poids, a senti qu’il faisait du mal aux autres et tentatives de suicide retournées. Il a empiré, a arrêté ce traitement et est allé dans un hôpital de jour, pour plusieurs hospitalisations psychiatriques. «Plusieurs fois, j’ai eu l’impression de toucher le fond, mais j’étais tellement malade que rien n’a fini par me faire peur. Vomissements de sang ou étouffement avec de la nourriture en vomissant et avoir à choisir entre avaler et respirer à nouveau, par exemple. Et je ne voulais plus avaler, je voulais tout retirer de moi, qui n’était pas seulement de la nourriture mais des millions de sentiments. “

“Rien n’a fini de me faire peur”, dit-il

Belén a subi six traitements et en est maintenant au septième et c’est cette année, en pleine quarantaine, qu’une autre limite a été atteinte. «Je sortais ensemble mais j’avais l’impression de ne pas tenter le coup et à cause de la quarantaine, je ne pouvais pas le voir. Je me sentais très seul et j’ai dit «eh bien, je vais faire quelque chose qui me fera du mal». Et j’ai pris de l’eau de Javel. Je n’ai pas vu la gravité jusqu’à ce qu’il décide de mettre fin à la relation, il m’a dit que il ne pouvait pas supporter que quelqu’un qu’il aimait se blesse si durement. Et à partir de là, j’ai commencé à m’améliorer considérablement. M’a dit “Si ce n’est pas pour lui, ça doit être pour moi” “, compte et dit qu’il avait toujours fait des changements juste pour que les autres ne s’inquiètent pas.

«L’année dernière, j’ai dit à mon partenaire de thérapie que mon rêve frustré était de terminer le livre. Et elle m’a demandé «Et pourquoi frustré? Tu as 24 ans, fais-lui passer ce mot. Quand j’ai obtenu le mot “ frustré ”, c’était: mon rêve est de finir le livre«». Belén a continué à écrire, a souligné son rétablissement et l’a publié en juin. Dans le même temps, il a commencé à utiliser son compte Instagram pour publier des vidéos comme celle de «l’anorexie déguisée en bonheur» pour démasquer la maladie et les images que l’on voit tous les jours sur ces réseaux sociaux.

“Vous pouvez voir votre amie très heureuse danser au bowling ou chez elle et derrière elle est mourante”, prévient-il

«Je voulais montrer que vous pouvez voir votre amie très heureuse danser au bowling ou chez elle et qu’elle meurt derrière, parce que vous pouvez littéralement tomber mort à tout moment», conclut Belén, qui étudie pour devenir un Bachelor of Nutrition “Le nutritionniste que j’aurais aimé avoir.”

Bien qu’il soit toujours en traitement, il dit que «le poids n’est plus le centre de ma vie, même si vous avez des kilos en trop. Mon psychologue m’apprend habiter le corps, comme quand on habite une maison. Si vous avez un petit carré tordu, vous allez essayer de le redresser, pas à cause d’un tableau tordu vous détestez votre maison. Si j’ai des kilos en trop, j’essaie de manger sainement et de faire de l’activité physique, c’est-à-dire que le processus consiste à perdre du poids avec responsabilité, amour et attention: avoir la même patience et la même compassion avec nous que pour les autres ».

