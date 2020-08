(Facebook)

La Administration nationale de la sécurité sociale (Anses) a indiqué qu’il ne facturera pas d’intérêts sur les versements de prêt suspendus pendant la pandémie de coronavirus.

À travers une déclaration, l’organisme qui dirige Fernanda Raverta a rapporté ce lundi l’envoi d’un projet de loi au Congrès de la Nation afin que les intérêts sur les prêts accordés depuis le 1er janvier 2020 ne sont pas capitalisés.

Cette mesure signifiera un allégement d’environ 47 millions de pesos dans le paiement accumulé pour ce concept ces derniers mois pour les familles ayant contracté des prêts auprès de l’Anses.

Le mois dernier, dans le cadre d’une nouvelle extension de l’isolement social, préventif et obligatoire, ledit organisme a décidé de reporter la perception des redevances pour toutes les lignes accordées et a suspendu les redevances correspondant à juillet et août pour «sauvegarder autant que possible une finalité légitime. , tout comme l’intérêt public impliqué dans cette grave urgence ».

De cette façon, le paiement des frais se fera selon les conditions initialement convenues, ramenant la situation à décembre 2019.

«Sous le gouvernement précédent, la carte Argenta a été remplacée par des prêts crédités par virement bancaire. L’objectif de cette carte était de protéger les actifs des bénéficiaires, en évitant des remises excessives; c’est-à-dire que l’Anses n’était pas seulement conçue comme un organisme de crédit », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Entre-temps, il a été souligné que la carte « assumait le rôle de promouvoir une inclusion financière responsable et de contribuer au développement du marché intérieur ». Cependant, depuis juillet 2017, les crédits Anses ont été étendus aux titulaires de l’Allocation universelle pour enfant (AUH) et des allocations familiales (SUAF), ce qui a porté à 84,6% des bénéficiaires de l’AUH (1867 .832 personnes) deviendront redevables à l’agence.

En revanche, seuls 31,6% des retraités et retraités du Système intégré de retraite argentin (SIPA) – 1 820 375 personnes – ont des prêts contractés auprès des Anses, « une proportion qui est restée stable depuis 2012 », a déclaré Anses.

Jusqu’à présent, le total des prêts accordés aux détenteurs de l’AUH est de 30 milliards de pesos; 126 milliards pour les bénéficiaires du SIPA; 35 milliards pour les pensions non contributives; et 12 milliards pour le système unique d’allocations familiales (SUAF).

En décembre 2019, quelques jours après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, l’Anses a annoncé un délai de grâce pour le paiement des quotas pour les mois de janvier, février et mars. A cette époque, l’objectif officiel était d’améliorer le revenu de poche de ce segment social, tout en contribuant à une reprise de la demande globale pour améliorer la consommation et relancer l’économie.

Mais avant que les paiements correspondants pour ces prestations ne soient à nouveau collectés, la pandémie de coronavirus est arrivée et en mars, l’objectif de réactivation de la consommation a été modifié pour répondre aux besoins les plus immédiats.

